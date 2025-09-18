Trump aconselha premiê do Reino Unido a usar Forças Armadas contra imigração

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aconselhou nesta quinta-feira o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, a usar as Forças Armadas para controlar a imigração porque esse fenômeno “destrói os países por dentro”.

Trump se pronunciou assim quando questionado sobre o que recomendaria ao seu anfitrião, durante entrevista coletiva conjunta na residência oficial de Chequers, no sudeste da Inglaterra, no último dia da visita de Estado de dois dias ao Reino Unido.

Ao responder a um repórter do jornal The Sun, o presidente americano lembrou suas próprias ações para combater a chegada de migrantes aos EUA.

“O que vi, com milhões de pessoas chegando ao nosso país, era insuportável e fizemos um ótimo trabalho. Nos últimos três meses, não tivemos nenhuma entrada ilegal; dos milhões de pessoas que havia há um ano, não houve nenhuma”, afirmou.

“Acho que sua situação é muito semelhante. Há pessoas que entram e eu disse ao primeiro-ministro que iria detê-las, e não importa se for necessário recorrer às Forças Armadas, não importa quais meios sejam utilizados. Isso destrói os países por dentro e, de fato, agora estamos deportando muitas das pessoas que entraram no nosso país”, acrescentou.

Starmer destacou que o Reino Unido tem o seu próprio plano para lidar com as chegadas irregulares provenientes da França por meio do Canal da Mancha.

Depois de ser recebido ontem pelo rei Charles III, Trump concluiu nesta quinta-feira sua segunda visita de Estado ao Reino Unido, após a realizada em 2019, com uma reunião em Chequers com o primeiro-ministro britânico, na qual assinaram um pacto tecnológico e trataram de assuntos como as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza.