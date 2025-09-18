Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump aconselha premiê do Reino Unido a usar Forças Armadas contra imigração

Starmer também destacou que o governo britânico tem plano para lidar com as chegadas irregulares provenientes da França por meio do Canal da Mancha

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 17h13.

Última atualização em 18 de setembro de 2025 às 17h25.

Tudo sobreEstados Unidos (EUA)
Saiba mais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aconselhou nesta quinta-feira o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, a usar as Forças Armadas para controlar a imigração porque esse fenômeno “destrói os países por dentro”.

Trump se pronunciou assim quando questionado sobre o que recomendaria ao seu anfitrião, durante entrevista coletiva conjunta na residência oficial de Chequers, no sudeste da Inglaterra, no último dia da visita de Estado de dois dias ao Reino Unido.

Ao responder a um repórter do jornal The Sun, o presidente americano lembrou suas próprias ações para combater a chegada de migrantes aos EUA.

“O que vi, com milhões de pessoas chegando ao nosso país, era insuportável e fizemos um ótimo trabalho. Nos últimos três meses, não tivemos nenhuma entrada ilegal; dos milhões de pessoas que havia há um ano, não houve nenhuma”, afirmou.

“Acho que sua situação é muito semelhante. Há pessoas que entram e eu disse ao primeiro-ministro que iria detê-las, e não importa se for necessário recorrer às Forças Armadas, não importa quais meios sejam utilizados. Isso destrói os países por dentro e, de fato, agora estamos deportando muitas das pessoas que entraram no nosso país”, acrescentou.

Starmer destacou que o Reino Unido tem o seu próprio plano para lidar com as chegadas irregulares provenientes da França por meio do Canal da Mancha.

Depois de ser recebido ontem pelo rei Charles III, Trump concluiu nesta quinta-feira sua segunda visita de Estado ao Reino Unido, após a realizada em 2019, com uma reunião em Chequers com o primeiro-ministro britânico, na qual assinaram um pacto tecnológico e trataram de assuntos como as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza.

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Trump afirma que EUA quer recuperar controle de base aérea no Afeganistão

Macron diz que Israel 'destrói por completo' a própria imagem com mortes em Gaza

China reafirma apoio à ONU e destaca quatro iniciativas globais

Governo Trump implementará prova mais longa e rigorosa para obter a cidadania americana

Mais na Exame

Carreira

O segredo pouco falado por trás de negócios de oito dígitos — e como aplicar para o seu

Mundo

Trump afirma que EUA quer recuperar controle de base aérea no Afeganistão

ESG

Especialistas em NY: Brasil deve liderar revolução dos sistemas alimentares mundiais

EXAME Agro

Setor agrícola dos EUA pode perder US$ 30 bilhões sem novos subsídios, aponta estudo