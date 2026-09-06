Trump pede novamente autorização à Suprema Corte para limitar voto pelos correios

O governo de Donald Trump voltou a pedir à Suprema Corte dos Estados Unidos que permita a implementação de novas regras para limitar o voto pelo correio antes das eleições legislativas de novembro. O pedido foi apresentado neste domingo, 6, depois que uma juíza federal manteve o bloqueio às medidas.

De acordo com informações da Reuters, os advogados do governo entraram com um pedido de emergência para autorizar o Serviço Postal dos EUA (USPS, na sigla em inglês) a colocar em prática a regra. Alguns estados, no entanto, já começaram a enviar cédulas pelo correio para as eleições de 3 de novembro.

Na sexta-feira, 4, a juíza federal Indira Talwani, de Boston, prorrogou a decisão que impede a entrada em vigor das novas exigências. Com isso, a Suprema Corte deve decidir se as restrições poderão ser aplicadas.

O procurador-geral dos Estados Unidos, John Sauer, que representa o governo Trump, pediu que a regra entre em vigor imediatamente. Segundo ele, a manutenção da suspensão pode gerar “confusão e caos” à medida que mais estados enviam cédulas pelo correio.

A juíza da Suprema Corte Ketanji Brown Jackson estabeleceu quarta-feira, 9, como prazo para que sejam apresentadas respostas ao pedido do governo.

Como funciona a nova regra

A norma do USPS foi criada para implementar uma ordem executiva assinada por Trump em março. O presidente defende há anos restrições ao voto pelo correio, em meio a alegações falsas de que sua derrota nas eleições presidenciais de 2020 teria sido causada por fraude eleitoral generalizada.

Pelas novas regras, os estados teriam de fornecer ao USPS listas com os eleitores que receberão cédulas pelo correio. Além disso, os envelopes de envio e devolução das cédulas precisariam ter códigos de barras exclusivos.

O serviço postal poderia se recusar a entregar cédulas que não cumprissem os novos padrões ou que estivessem associadas a eleitores que não constassem nas listas.

Voto pelo correio nos EUA

Todos os estados americanos permitem alguma forma de votação pelo correio. Em 29 estados, os eleitores podem solicitar a modalidade sem precisar apresentar uma justificativa. Outros oito realizam eleições inteiramente pelo correio.

A Carolina do Norte foi o primeiro estado a começar a enviar as cédulas para as eleições de novembro, na sexta-feira, 4.