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Dona da Brastemp e Consul lança supergeladeira na Índia

Whirpool vendeu parte de sua subsidiária no mercado indiano para reduzir o endividamento

Whirlpool: nova aposta da dona de Brastemp e Consul no segmento premium. (Imagem gerada com IA)

Whirlpool: nova aposta da dona de Brastemp e Consul no segmento premium. (Imagem gerada com IA)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 10h59.

Última atualização em 8 de setembro de 2026 às 14h21.

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A dona de marcas conhecidas dos brasileiros, como Brastemp e Consul, quer conquistar espaço entre os consumidores indianos de maior poder aquisitivo. A Whirlpool, uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo, lançou  uma nova geladeira de quatro portas com capacidade para 654 litros e preço inicial de 98 mil rúpias ou R$ 5.296,51 na Índia.

Batizada de Luxuriem, a geladeira chega com uma série de recursos voltados à conservação de alimentos, flexibilidade de armazenamento e design. O produto foi desenvolvido para atender hábitos específicos das cozinhas indianas, como o uso de panelas e travessas grandes e a necessidade de armazenar diferentes tipos de alimentos ao mesmo tempo.

A novidade também ajuda a ilustrar a estratégia da Whirlpool em um momento em que a companhia passa por uma transformação. Nos últimos anos, a fabricante americana reduziu sua presença internacional, vendeu ativos para diminuir o endividamento e passou a concentrar uma parcela maior dos negócios nas Américas.

Luxuriem: nova geladeira de 654 litros da Whirlpool chega ao mercado indiano. (Divulgação)

Por volta de 13h20 (horário de Brasília), as ações da empresa (WHR) caíam 1,08%, a US$ 38,49, e acumulam queda de 48,34% neste ano e de 56,98% nos últimos 12 meses.

Três sistemas de refrigeração em uma geladeira

O principal destaque tecnológico da Luxuriem é o sistema 360° Triple Cooling Technology. Em vez de depender de uma única estrutura de refrigeração, a geladeira utiliza três evaporadores e três sistemas independentes de resfriamento, com fluxos de ar separados para o refrigerador, o freezer e o compartimento conversível.

A proposta é manter condições diferentes de temperatura e umidade em cada área e evitar que odores de alimentos frescos, congelados e armazenados no compartimento conversível se misturem, segundo informações do site da empresa.

Outro recurso permite transformar o compartimento conversível de freezer em refrigerador em menos de 30 minutos. A Whirlpool vê que a função pode ser útil para situações como receber convidados, quando o consumidor precisa de mais espaço para bebidas e pratos preparados.

A fabricante indicou que o espaço ainda pode ser configurado de mais de 100 maneiras diferentes.

De Brastemp e Consul à reestruturação global

A Whirlpool é uma fabricante americana de eletrodomésticos conhecida no Brasil pelas marcas Brastemp e Consul. O portfólio global inclui ainda nomes como KitchenAid, Maytag, Amana e InSinkErator. Em 2025, a companhia registrou US$ 15,5 bilhões em vendas, e cerca de 90% da receita veio das Américas.

Essa concentração latino-americana é resultado de uma transformação no portfólio da empresa após anos de expansão internacional. A Whirlpool vendeu parte de seus negócios na China e, em 2024, combinou sua operação europeia de grandes eletrodomésticos com a da fabricante turca Arçelik, ficando com 25% da Beko Europe.

Além da concentração na América Latina, o Brasil tem sido um dos focos, agora produzindo lavadoras que antes eram feitas na Argentina. Ela anunciou investimento de mais de R$ 300 milhões na fábrica de Rio Claro, em São Paulo, que receberá toda a linha de máquinas de lavar com abertura frontal, as chamadas "front-load".

A mudança acontece poucos anos após a Whirlpool inaugurar uma fábrica em Pilar, na Grande Buenos Aires. A unidade recebeu R$ 270 milhões em investimentos em 2022 e tinha capacidade para produzir 300 mil lavadoras por ano, mas teve o fechamento anunciado em novembro de 2025.

Geladeira chega enquanto empresa tenta reduzir dívida

A Whirlpool também vem se desfazendo de ativos para reforçar o balanço. Em 2024, a companhia vendeu parte de sua participação na Whirlpool India. No quarto trimestre de 2025, vendeu mais 11% da operação, reduziu sua participação para aproximadamente 40% e reconheceu um ganho de US$ 251 milhões com a transação.

A companhia vem combinando a redução do endividamento com cortes de custos e lançamentos de produtos. Em janeiro desse ano, ao divulgar os resultados de 2025, o CEO Marc Bitzer afirmou que a confiança para 2026 estava apoiada, entre outros fatores, em novos produtos e em uma recuperação gradual do mercado imobiliário.

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