Trump e Xi Jinping conversam por telefone, informa imprensa chinesa

O presidente da China, Xi Jinping, conversou por telefone nesta quinta-feira, 5, com seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, informou a imprensa estatal chinesa.

Os dois governantes conversaram "a pedido" de Trump, destacou a agência de notícias Xinhua.

A conversa aconteceu em um contexto de fortes tensões comerciais e diplomáticas entre as duas potências. Com a notícia, o dólar ampliou a queda, para R$ 5,5972, desvalorização de 0,84%, por volta de 10h25.

A ligação entre os líderes marcou o primeiro contato formal conhecido desde que Trump assumiu o cargo. A última conversa conhecida entre Trump e Xi ocorreu em janeiro, antes da posse do presidente americano.

As relações entre os dois rivais se deterioraram nas últimas semanas, com ambos os lados acusando o outro de violar a trégua comercial que havia reduzido tarifas que estavam em níveis altíssimos. Com o novo conflito ameaçando a frágil trégua, analistas de mercado estavam esperançosos de que a conversa abrisse caminho para uma saída negociada do impasse comercial.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Os futuros das ações dos EUA dispararam para o pico da sessão após a ligação ser divulgada pela Xinhua.

Trump tem afirmado há muito tempo que conversas diretas com Xi são a única forma de resolver as diferenças entre as nações, mas o líder chinês tem se mostrado relutante em falar por telefone com seu homólogo americano — preferindo que assessores conduzam as negociações sobre questões-chave.

*Com o Globo e AFP.