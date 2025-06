Ibovespa abre próximo da estabilidade; dólar cai a R$ 5,60

O Ibovespa abriu próximo da estabilidade nesta quinta-feira, 5. Por volta das 10h10, o principal índice da B3 operava com leve alta de 0,04%, a 137.049,68 pontos.

Na quarta-feira, 4, o índice fechou em queda de 0,4%, aos 137.001 pontos, com investidores de olho na notícia de que o governo federal estuda medidas alternativas ao aumento do IOF.

Ibovespa hoje

IBOV: + 0,04%, a 137.049,68 pontos

0,04%, a 137.049,68 pontos Dólar: -0,63 %, a R$ 5,6015

No radar hoje

Na agenda desta quinta-feira, o destaque fica para a balança comercial de maio, que sai às 15h, acompanhada de coletiva da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Também está prevista a divulgação da produção de veículos em maio pela Anfavea, às 11h.

Ainda assim, o foco do mercado local está nas dúvidas sobre as medidas fiscais que a equipe econômica prepara para substituir o aumento do IOF, fator que tem guiado as negociações no mercado doméstico.

No exterior, o mercado acompanha a decisão do Banco Central Europeu (BCE), que cortou a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, de 2,25% para 2%. A decisão foi tomada diante da queda da inflação, da força do euro e do recuo nos preços de energia. O BCE citou incertezas comerciais e tensões geopolíticas, incluindo o impacto potencial de tarifas dos EUA sob uma eventual gestão Trump, como riscos para a economia.

Nos Estados Unidos, foi divulgado nesta manhã que o déficit comercial do país caiu 55,5% em abril, para US$ 61,6 bilhões, impulsionado por uma forte queda nas importações após a imposição de tarifas sobre produtos chineses, segundo dados do Departamento de Comércio. O número veio melhor do que o esperado pelo mercado.

Também foram divulgados os números de pedidos de auxílio-desemprego, que subiram pela segunda semana consecutiva e somaram 247 mil solicitações, acima da previsão de 235 mil, sinalizando um enfraquecimento do mercado de trabalho em meio à crescente incerteza econômica causada pelas tarifas.

Representantes do Federal Reserve americano estarão ativos ao longo do dia: Adriana Kugler fala às 13h, enquanto Patrick Harker e Jeff Schmid se apresentam às 14h30, com potenciais impactos nas expectativas sobre a política monetária americana.

Mercados internacionais

As bolsas na Ásia e no Pacífico fecharam sem direção única. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 1,49%, atingindo a máxima em mais de 10 meses, e o Kosdaq avançou 0,8%, impulsionados pelas expectativas de reformas e estímulos fiscais no governo do presidente eleito Lee Jae-myung.

Em contraste, o Nikkei 225 de Tóquio recuou 0,51%, e o Topix caiu 1,03%. O S&P/ASX 200 da Austrália fechou estável. Em Hong Kong, o Hang Seng subiu 0,85%, enquanto o índice CSI 300, da China, avançou 0,23%.

Na Índia, o Nifty 50 e o Sensex cresceram 0,84% e 0,77%, respectivamente, com o mercado antecipando corte de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros.

As bolsas europeias operam em alta nesta manhã, após o corte da taxa de juros pelo Banco Central Europeu (BCE). Por volta das 10h, o índice alemão DAX avançava 0,55%, o francês CAC 40 subia 0,23%, o britânico FTSE 100 registrava alta de 0,2%, e o índice europeu Stoxx 600 subia 0,24%.

Nos Estados Unidos, os índices futuros também operam em leve alta. Às 10h, o Dow Jones avançava 0,27%, enquanto Nasdaq e S&P 500 subiam 0,28%.