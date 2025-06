Trump e Xi devem conversar por telefone 'nesta semana' para impulsionar negociações comerciais

A Casa Branca confirmou nesta terça-feira, 3, que os presidentes de Estados Unidos e China, Donald Trump e Xi Jinping, conversarão por telefone “nesta semana” com o objetivo de impulsionar as negociações comerciais entre as duas potências, que se acusaram mutuamente nos últimos dias de violar a moratória bilateral combinada recentemente em Genebra.

“Haverá uma conversa entre os dois muito em breve”, afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, em entrevista coletiva para falar sobre a possibilidade de os dois presidentes conversarem por telefone.

Washington tem falado insistentemente nos últimos dias sobre essa eventual conversa, mas Pequim não se pronunciou a respeito.

Leavitt especificou que Trump “tem um bom relacionamento com o presidente da China”.

“Posso afirmar que o governo está supervisionando ativamente o cumprimento por parte da China do acordo comercial de Genebra. Sei que, no que diz respeito aos EUA, cumprimos os termos estabelecidos e os funcionários do nosso governo continuam em contato com seus pares chineses”, acrescentou, em relação ao acordo fechado no início de maio.

A declaração da porta-voz foi feita depois que, na última semana, Trump acusou Pequim, sem dar detalhes, de violar o acordo de Genebra, onde as duas partes se comprometeram a reduzir as tarifas até agosto.

Pequim respondeu argumentando que foi Washington que violou o acordo ao impor medidas que classificou como “supressão extrema”, como novas restrições sobre chips e o cancelamento de vistos para estudantes chineses anunciado recentemente.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, afirmou ainda que “não tem informações” sobre a referida ligação, que Washington espera que sirva para destravar a situação.

Está previsto que Washington duplique as tarifas sobre o aço e o alumínio para 50% nesta quarta-feira, uma medida que prejudicará a China, que é o segundo maior fornecedor de alumínio dos EUA.