Bolsas da Ásia recuam após decisão do Banco do Japão; Europa abre em alta

As bolsas globais operam sem direção única nesta sexta-feira, 19, após o Banco do Japão manter os juros estáveis em 0,5% e em meio à expectativa por novos dados econômicos na Europa. O movimento ocorre um dia depois de os índices de Wall Street renovarem recordes históricos, embalados pelo corte de juros do Federal Reserve.

Bolsas da Ásia

O índice japonês Nikkei 225 caiu 0,57%, a 45.045,81 pontos, depois que o Banco do Japão manteve a taxa de juros em 0,5%, como esperado. A decisão ocorreu em meio à desaceleração da inflação para 2,7% em agosto, o menor nível desde novembro de 2024. O Topix recuou 0,35%, enquanto os rendimentos dos títulos de 2 anos atingiram o maior patamar desde 2008.

Outros mercados da região tiveram desempenho misto: o S&P/ASX 200 da Austrália avançou 0,32%, o Kospi da Coreia do Sul caiu 0,46% e o Kosdaq subiu 0,7%. Em Hong Kong, o Hang Seng fechou estável, e o CSI 300 da China continental subiu 0,08%.

Mercado europeu

Na Europa, os principais índices abriram em alta moderada. O Stoxx 600 subia 0,16% por volta das 6h30 (horário de Brasília), o DAX da Alemanha avançava 0,18% e o CAC 40 da França ganhava 0,72%. Em contrapartida, o FTSE 100 da Inglaterra recuava 0,12%.

Entre os destaques corporativos, os papéis da armadora de carga dinamarquesa Maersk caíam 4,6%, enquanto a logística suíça Kuehne + Nagel recuava 7%. Já a fabricante alemã de autopeças Continental disparava mais de 30% após a listagem de sua divisão automotiva, agora negociada como Aumovio em Frankfurt.

Estados Unidos

Na véspera, os índices de Nova York fecharam em alta, renovando recordes históricos um dia após a decisão do Fed. O S&P 500 subiu 0,48%, a 6.631,96 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançou 0,94%, para 22.470,73 pontos. O Dow Jones ganhou 0,27%, a 46.142,42 pontos.

O Russell 2000, focado em empresas de menor capitalização, disparou 2,5% e atingiu recorde pela primeira vez desde 2021.

Nesta sexta-feira pela manhã, os futuros operavam próximos da estabilidade: Dow Jones Futures (+0,01%), S&P 500 Futures (+0,03%) e Nasdaq 100 Futures (+0,05%).