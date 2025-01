Trump e Musk discordam sobre primeiro-ministro britânico

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o trabalho do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, durante conversa com jornalistas no último final de semana. Apesar das posições políticas divergentes, o americano disse que “gosta muito” do líder do Partido Trabalhista britânico.

Em entrevista à BCC, Trump disse que embora Starmer seja muito diferente dele, eles têm um bom relacionamento. "Eu posso não concordar com a filosofia dele, mas tenho uma relação muito boa com ele”, disse o presidente americano.

As declarações de Trump estão em desacordo com a postura de um de seus principais aliados, o empresário Elon Musk, que frequentemente critica Starmer. No começo do mês, por exemplo, Musk pediu publicamente a renúncia do primeiro-ministro britânico pelo que chamou de “cumplicidade” em um escândalo de abuso sexual de menores no Reino Unido.

Os elogios de Trump ao político britânico foram feitos dias depois de Musk criticar o projeto Stargate. Criado pelo governo americano em parceria com as empresas OpenAI, SoftBank, Oracle e MGX, o programa prevê investimentos de até US$ 500 milhões para financiar a construção de infraestrutura de inteligência artificial nos Estados Unidos.

No X, antigo Twitter, Musk respondeu uma publicação da OpenAI sobre o projeto Stargate dizendo que eles não têm o dinheiro que foi prometido no anúncio. O empresário ainda afirmou que sabia por uma “boa fonte” que o SoftBank tinha “bem menos de US$ 10B garantidos”.

Questionado sobre as críticas de Musk ao projeto, Trump disse que não estava preocupado. "Ele odeia uma das pessoas no acordo", disse o presidente, provavelmente se referindo ao CEO da OpenAI, Sam Altman, com quem Musk tem uma longa disputa.