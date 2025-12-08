Trump diz que vai autorizar a venda de chips da Nvidia à China

Donald Trump: a informação foi divulgada pelo próprio presidente em uma publicação na rede Truth Social (Andrew Harnik/Getty Images)
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 19h16.
Última atualização em 8 de dezembro de 2025 às 19h21.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 8, que o governo americano permitirá que a fabricante de chips Nvidia envie seus processadores de inteligência artificial H200 para “clientes aprovados” na China e em outros países.
A informação foi divulgada pelo próprio presidente em uma publicação na rede Truth Social. Segundo Trump, o presidente chinês, Xi Jinping, “respondeu positivamente” à proposta.
O republicano também afirmou que 25% do valor das vendas dos chips será pago ao governo dos Estados Unidos como parte do acordo.
Na publicação, Trump disse ainda que a política “vai apoiar os empregos americanos, fortalecer a manufatura nos EUA e beneficiar os contribuintes”.
O presidente voltou a criticar a gestão anterior e afirmou que “a administração Biden forçou nossas grandes empresas a gastar bilhões de dólares construindo produtos ‘degradados’ que ninguém queria, uma péssima ideia que desacelerou a inovação e prejudicou o trabalhador americano”.
Trump afirmou que a nova diretriz não inclui os chips mais avançados da empresa. “Os clientes americanos da Nvidia já estão avançando com seus incríveis chips Blackwell, altamente avançados, e em breve com os Rubin, nenhum dos quais faz parte deste acordo”, escreveu.
Segundo ele, o Departamento de Comércio dos EUA está finalizando os detalhes da política, que também deverá ser aplicada a fabricantes de semicondutores como a AMD e a Intel.
*Com informações da AFP