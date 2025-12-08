Trump diz que vai autorizar a venda de chips da Nvidia à China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 8, que o governo americano permitirá que a fabricante de chips Nvidia envie seus processadores de inteligência artificial H200 para “clientes aprovados” na China e em outros países.

A informação foi divulgada pelo próprio presidente em uma publicação na rede Truth Social. Segundo Trump, o presidente chinês, Xi Jinping, “respondeu positivamente” à proposta.

O republicano também afirmou que 25% do valor das vendas dos chips será pago ao governo dos Estados Unidos como parte do acordo.

Na publicação, Trump disse ainda que a política “vai apoiar os empregos americanos, fortalecer a manufatura nos EUA e beneficiar os contribuintes”.

O presidente voltou a criticar a gestão anterior e afirmou que “a administração Biden forçou nossas grandes empresas a gastar bilhões de dólares construindo produtos ‘degradados’ que ninguém queria, uma péssima ideia que desacelerou a inovação e prejudicou o trabalhador americano”.

Trump afirmou que a nova diretriz não inclui os chips mais avançados da empresa. “Os clientes americanos da Nvidia já estão avançando com seus incríveis chips Blackwell, altamente avançados, e em breve com os Rubin, nenhum dos quais faz parte deste acordo”, escreveu.

Segundo ele, o Departamento de Comércio dos EUA está finalizando os detalhes da política, que também deverá ser aplicada a fabricantes de semicondutores como a AMD e a Intel.

