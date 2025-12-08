Trump ameaça tarifa de 5% se México não liberar água na região do Texas

O presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira, 8, que autorizou a imposição de uma tarifa de 5% sobre o México se o país não liberar águas na região do Texas.

"O México continua violando nosso abrangente Tratado de Águas, e essa violação está prejudicando seriamente nossas BELAS CULTURAS E PECUÁRIAS DO TEXAS", escreveu o presidente na sua conta na rede Truth Social.

O presidente disse que o México ainda deve aos Estados Unidos mais de 987 milhões de metros cúbicos de água por descumprir o tratado firmado entre os dois países nos últimos cinco anos.

Washington exige que cerca de 247 milhões de m³ sejam liberados até 31 de dezembro, e que o volume restante seja entregue logo depois.

"Até o momento, o México não está respondendo, e isso é muito injusto com nossos agricultores americanos, que merecem essa água tão necessária. É por isso que autorizei a imposição de uma tarifa de 5% sobre o México se essa água não for liberada IMEDIATAMENTE", escreveu Trump.