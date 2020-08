Trump diz que seria uma “boa ideia” ter seu rosto no Monte Rushmore

O presidente americano Donald Trump repercutiu em seu Twitter uma nova polêmica envolvendo seu nome. O mandatário dos Estados Unidos afirmou em postagem no domingo, 9, que seria uma “boa ideia” ter seu rosto no Monte Rushmore, lendário monumento em homenagem a presidentes americanos.

“Com base em todas as coisas conquistadas durante esses 3 anos e meio, talvez mais do que qualquer presidência, parece uma boa ideia”, escreveu Trump.

O comentário veio depois de o jornal The New York Times publicar reportagem afirmando que aliados de Trump teriam chegado a contatar e pressionar o governo da Dakota do Sul, onde fica o monumento, para averiguar quais seriam os procedimentos para ter um novo rosto no local. A Dakota do Sul é governada por Kristi Noem, também do Partido Republicano.

Embora tenha postado sobre o caso, Trump chamou a matéria do The New York Times de fake news e disse que “nunca sugeriu” que fosse homenageado no Monte Rushmore. A negativa veio antes do tuíte em que chamou a possibilidade de “boa ideia”.

O Monte Rushmore foi inaugurado em 1927 e tem os rostos esculpidos dos presidentes George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt and Abraham Lincoln.

Em 2018, quando Noem concorria ao cargo de governadora no estado, uma reportagem publicada pelo jornal Argus Leader, veículo da Dakota do Sul, aponta que Trump já havia dito à então candidata que era seu sonho ter o rosto no Monte Rushmore.

“Ele disse ‘Kristi, venha aqui. Aperta a minha mão”, contou Noem na ocasião. “Eu apertei a mão dele, e eu disse ‘Sr. presidente, o senhor deveria vir à Dakota do Sul algum dia. Temos o Monte Rushmore”, disse a então candidata. “E ele continuou: ‘Você sabia que é meu sonho ter meu rosto no Monte Rushmore?”. “Eu comecei a rir”, ela disse. “Ele não estava rindo, estava totalmente sério.”

Dos atuais presidentes no monumento, cada um tem feitos importantes na história americana. Washington foi o primeiro presidente estadunidense e Jefferson, autor da declaração da independência, sendo um dos fundadores (os Founding Fathers) dos EUA moderno e terceiro presidente. Já Roosevelt é elogiado por sua defesa da liberdade de expressão, ao mesmo tempo em que ficou marcado pela chamada política do Big Stick, de controle a países da América Latina, e pela construção do Canal do Panamá. Lincoln, por sua vez, liderou o país durante a Guerra Civil Americana, tendo como feito ter conservado o país unido e a abolição da escravidão findada a guerra.

Proximidade com a Dakota do Sul

Trump vem estabelecendo laços fortes com a Dakota do Sul e o Monte Rushmore. Além da admiração já demonstrada pelo monumento, Trump escolheu o local para fazer seu discurso de 4 de julho neste ano, data em que os americanos comemoram a Independência do país. O discurso, na ocasião, foi criticado por causar aglomeração em meio à pandemia do novo coronavírus, que chega nos EUA mais de 5 milhões de casos.

Noem, a governadora da Dakota do Sul, também vem se aproximando do presidente e sendo apontada como uma potencial substituta a Mike Pence no cargo de vice-presidente.

Trump concorre neste ano à reeleição à presidência americana contra o democrata Joe Biden. Por enquanto, ele está cerca de sete pontos atrás nas pesquisas nacionais e perdendo em estados decisivos. A escolha de Noem poderia trazer uma mulher à chapa. Do outro lado, o próprio Biden está sendo pressionado a anunciar uma vice mulher. A eleição americana acontece em 3 de novembro.