Trump diz que pedirá a Xi que compre soja dos EUA em sua próxima reunião

O ex-presidente Donald Trump afirmou nesta quarta-feira que pretende pressionar o líder chinês Xi Jinping a comprar soja americana quando se encontrarem, em meio às dificuldades enfrentadas pelos agricultores devido à guerra comercial entre os dois países.

Desde que o presidente Donald Trump impôs tarifas sobre produtos chineses em fevereiro, Pequim retaliou suspendendo todas as compras de soja americana.

“Nossos produtores de soja estão sendo prejudicados porque a China, apenas por razões de ‘negociação’, não está comprando”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. “Vou me reunir com o presidente Xi, da China, em quatro semanas, e a soja será um tema importante da discussão”, acrescentou.

Trump já havia dito no mês passado que se encontraria com Xi à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), marcada para o fim de outubro na Coreia do Sul. Ele também declarou que pretende viajar à China no próximo ano.

Washington e Pequim estão em uma guerra tarifária desde o início do ano, que levou ambos a imporem sobretaxas escalonadas às exportações um do outro.

Trégua frágil

Embora as duas partes tenham concordado em reduzir as tensões, a trégua permanece frágil, com constantes ameaças.

Trump tem criticado especialmente seu sucessor, Joe Biden, por não aplicar um acordo comercial anterior com Pequim — negociado por ele próprio — que obrigava a China a comprar determinadas quantidades de produtos agrícolas americanos.

O republicano reiterou ainda nesta quarta-feira que estuda usar parte da receita das tarifas dos EUA para ajudar os agricultores.