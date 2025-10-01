Mundo

EUA anuncia demissões 'iminentes' devido ao fechamento do governo

Segundo a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, o Executivo ainda vai identificar em quais áreas serão feitos cortes

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 17h43.

A Casa Branca disse nesta quarta-feira, 1º de outubro, que as demissões de trabalhadores federais eram "iminentes" em razão do fechamento do governo provocado pelo desacordo entre republicanos e democratas no Congresso.

O Executivo americano está "trabalhando com agências em todas as áreas para identificar onde podem ser feitos cortes... e acreditamos que as demissões são iminentes", declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

