Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Shutdown nos EUA pode afetar transporte aéreo e impactar Brasil, diz analista

A paralisação do governo dos EUA pode afetar diretamente a logística aérea, com consequências globais, especialmente para o Brasil, impactando custos e a cadeia de suprimentos

Avião prestes a decolar: paralisação nos EUA reduzirá equipes em aeroportos (Fabrice Coffrini/AFP)

Avião prestes a decolar: paralisação nos EUA reduzirá equipes em aeroportos (Fabrice Coffrini/AFP)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 14h31.

A paralisação do governo dos Estados Unidos, conhecida como shutdown, pode ter efeitos colaterais diretos na logística aérea do país — e impactar também o Brasil.

Durante esses períodos, uma série de servidores públicos tem seus contratos suspensos e ficam sem receber salários, o que afeta setores importantes, como o transporte aéreo. Embora os serviços sigam operando mesmo sob shutdown, é comum que haja redução de equipes.

O especialista em comércio exterior, Jackson Campos, cita o exemplo de 2019, quando o shutdown durou 35 dias e custou cerca de US$ 11 bilhões. Esse impacto reduziu em 0,2% as previsões de crescimento econômico anual dos EUA e trouxe efeitos significativos para a logística e o comércio internacional.

"O shutdown de 2019 durou 35 dias e custou cerca de US$ 11 bilhões, reduzindo em 0,2% as previsões de crescimento econômico anual dos EUA, trouxe efeitos para a logística e para o comércio internacional. Órgãos reguladores como FDA e USDA tiveram suas atuações limitadas por falta de pessoal em agências federais. Portos e terminais operaram com restrições, causando acúmulo de mercadorias em armazéns e atrasos no desembaraço. Essa lentidão elevou custos de armazenagem, pressionou transportadoras e prejudicou o fluxo de cadeias que dependem de atividade contínua, como a de produtos perecíveis e farmacêuticos", explica.

Impactos no Brasil

Dessa forma, os efeitos da paralisação do governo dos EUA na logística aérea podem afetar o Brasil, causando um impacto especialmente em setores industriais que dependem da pontualidade no transporte de insumos essenciais. O aumento dos custos operacionais e o risco de interrupção na produção são desafios imediatos, exigindo atenção tanto de empresas quanto de autoridades governamentais, diz Campos.

"O shutdown nos EUA fará com que a logística aérea seja a primeira a sentir. Menos controladores e inspetores significam atrasos em voos, gargalos em aeroportos e liberação mais lenta de cargas. Para o Brasil, isso se traduz em importações fora do prazo, exportações retidas e aumento imediato dos custos logísticos. No modal aéreo, os impactos aparecem em taxas extras de armazenagem em terminais, novas reservas de cargas, manuseio adicional e até seguros mais caros. Setores que dependem de insumos americanos, como automotivo, químico e médico, podem enfrentar paralisações na produção", afirma.

Serviços essenciais em funcionamento, mas com limitações

Apesar do impacto, os serviços essenciais, como o controle de tráfego aéreo, continuarão funcionando, com 13.227 controladores trabalhando sem pagamento até que o governo seja reaberto.

Atividades essenciais como a certificação e supervisão de aviões e motores comerciais também seguirão, mas com uma supervisão limitada da segurança do tráfego aéreo. Contratações de novos controladores, treinamento de campo e inspeções de segurança serão pausados, o que pode afetar a segurança e a eficiência do sistema.

Com isso, o apoio à assistência policial também será suspenso, o que pode criar uma sensação de insegurança, especialmente para operadores e passageiros.

Mobilização da indústria de aviação

Grupos da indústria de aviação se mobilizaram contra o shutdown. Em uma carta enviada ao Congresso, uma coalizão de organizações pediu que a paralisação fosse evitada, alertando que a falta de financiamento prejudicará gravemente a Administração Federal de Aviação (FAA). A carta destacou o licenciamento compulsório de funcionários da FAA e afirmou que a interrupção do financiamento poderia criar um acúmulo de trabalho, resultando em atrasos nos serviços críticos da FAA "muito depois do financiamento ser retomado"."

“Embora os controladores de tráfego aéreo, técnicos e outros profissionais essenciais continuem a trabalhar sem pagamento, muitos dos funcionários que os apoiam estão de licença compulsória, e os programas da FAA para analisar e lidar com eventos de segurança estão suspensos. Para continuar sendo líder mundial em aviação, devemos continuar a melhorar a eficiência e mitigar os riscos”, disseram os grupos de aviação na carta.

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)Donald Trump

Mais de Mundo

Afeganistão restabelece internet após quase 48 horas de apagão

China constrói maior sistema hídrico do mundo

Shutdown: Estátua da Liberdade é fechada devido à paralisação do governo dos EUA

União Europeia discute resposta à 'guerra híbrida' da Rússia em cúpula na Dinamarca

Mais na Exame

Economia

Sob pressão, Hugo Motta diz que isenção do IR 'sempre foi prioridade

Future of Money

Visa anuncia projeto piloto de pagamento entre empresas com stablecoins

Brasil

Como será o clima em outubro? INMET prevê temperaturas elevadas e chuvas irregulares; veja

Um conteúdo Bússola

Gratuito, o projeto dela vai transformar mais de mil artistas em empreendedores culturais 