Relatórios internacionais destacam papel da China na promoção da paz e desenvolvimento sustentável

China se consolida na opinião pública (Fred Dufour/AFP/Getty Images)
Agência
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 19h15.
O Relatório de Opinião Pública Global 2024 do Pew Research Center, dos Estados Unidos, registrou aumento de 5 pontos percentuais na percepção positiva sobre a China em comparação ao ano anterior.
Levantamento da Morning Consult, realizado em 41 países com cerca de 4.900 adultos, apontou que a China atingiu índice líquido de favorabilidade global de 8,8, enquanto os EUA registraram -1,5, demonstrando que a China superou os Estados Unidos em popularidade global.
O Índice Global Soft Power 2025 da Brand Finance, do Reino Unido, mostra aumento no poder brando da China. O relatório atribui esse crescimento à Iniciativa Cinturão e Rota, à promoção do desenvolvimento sustentável e à presença internacional das marcas chinesas.
Relatórios internacionais identificam três movimentos na melhora da imagem chinesa:
A inovação chinesa também atrai atenção internacional. Jogos como Black Myth: Wukong, animações como Nezha 2 e produtos culturais como o brinquedo colecionável Labubu têm repercussão global. A The Economist destaca avanços em inteligência artificial, veículos elétricos e drones como fatores da crescente imagem de modernidade do país.
A política de facilitação de vistos contribui para aumentar o número de visitantes estrangeiros. No primeiro semestre de 2025, a China registrou 38,05 milhões de entradas e saídas de estrangeiros, crescimento de 30,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Entre eles, 13,64 milhões entraram com isenção de visto, representando 71,2% do total, alta de 53,9% comparada a 2024.
O influenciador digital norte-americano IShowSpeed transmitiu ao vivo sua visita à China, mostrando aos internautas mudanças e experiências locais. Sites como o Independent Online, da África do Sul, avaliam que o modelo de desenvolvimento chinês equilibra crescimento econômico e progresso cultural.