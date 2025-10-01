Mundo

Relatórios internacionais destacam papel da China na promoção da paz e desenvolvimento sustentável

Pesquisas internacionais apontam crescimento de 5 pontos percentuais na percepção positiva e favorabilidade de 8,8 contra -1,5 dos EUA, impulsionados por inovação tecnológica e facilitação de vistos

China se consolida na opinião pública (Fred Dufour/AFP/Getty Images)

China2Brazil

Agência

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 19h15.

O Relatório de Opinião Pública Global 2024 do Pew Research Center, dos Estados Unidos, registrou aumento de 5 pontos percentuais na percepção positiva sobre a China em comparação ao ano anterior.

Levantamento da Morning Consult, realizado em 41 países com cerca de 4.900 adultos, apontou que a China atingiu índice líquido de favorabilidade global de 8,8, enquanto os EUA registraram -1,5, demonstrando que a China superou os Estados Unidos em popularidade global.

O Índice Global Soft Power 2025 da Brand Finance, do Reino Unido, mostra aumento no poder brando da China. O relatório atribui esse crescimento à Iniciativa Cinturão e Rota, à promoção do desenvolvimento sustentável e à presença internacional das marcas chinesas.

Três tendências na percepção internacional

Relatórios internacionais identificam três movimentos na melhora da imagem chinesa:

  • Reconhecimento no Sul Global: países da América Latina, como Brasil, Colômbia e Venezuela, afirmam que a China é “um parceiro confiável que respeita outras nações”, segundo pesquisa da revista The Economist.
  • Maior conhecimento no Ocidente: pesquisa da Morning Consult indica que cidadãos de 16 países, incluindo Holanda, Espanha, Canadá e Alemanha, passaram a preferir a China em relação aos EUA.
  • Atração de jovens estrangeiros: o Pew Research Center revela que mais jovens em todo o mundo têm uma impressão positiva sobre a China. A The Economist afirma que pesquisas mostram crescente percepção da China como país “inovador e interessante”.

Inovação e cultura

A inovação chinesa também atrai atenção internacional. Jogos como Black Myth: Wukong, animações como Nezha 2 e produtos culturais como o brinquedo colecionável Labubu têm repercussão global. A The Economist destaca avanços em inteligência artificial, veículos elétricos e drones como fatores da crescente imagem de modernidade do país.

A política de facilitação de vistos contribui para aumentar o número de visitantes estrangeiros. No primeiro semestre de 2025, a China registrou 38,05 milhões de entradas e saídas de estrangeiros, crescimento de 30,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Entre eles, 13,64 milhões entraram com isenção de visto, representando 71,2% do total, alta de 53,9% comparada a 2024.

O influenciador digital norte-americano IShowSpeed transmitiu ao vivo sua visita à China, mostrando aos internautas mudanças e experiências locais. Sites como o Independent Online, da África do Sul, avaliam que o modelo de desenvolvimento chinês equilibra crescimento econômico e progresso cultural.

