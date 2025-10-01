Republicanos culpam democratas por paralisação do governo nos EUA

Os membros do Partido Republicano dos Estados Unidos acusam o Partido Democrata de provocar a paralisação do governo iniciado nesta quarta-feira por causa da falta de fundos, e este último avisou que não cederá em sua exigência de aumento do financiamento para a saúde.

“Não se pode tomar o governo como refém só porque se quer negociar os custos da assistência médica. Vamos fazer essa negociação, mas vamos fazê-la reabrindo o governo e garantindo que os serviços essenciais sejam realmente prestados ao povo americano”, declarou o vice-presidente americano, JD Vance, em entrevista à rede de televisão Fox News.

Vance reiterou que o governo está disposto a se sentar para negociar com a bancada da oposição, mas “somente depois que ela reabrir o governo”.

Ele previu que “à medida que a pressão política aumentar e essas negociações continuarem, veremos mais e mais democratas se alinharem com a razão e reabrirem o governo”.

O líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, advertiu, em entrevista à rede de televisão NBC, que seu partido “não cederá”, mesmo que a suspensão das operações federais se prolongue por várias semanas.

“Eles tentaram duas vezes que votássemos a favor de seu projeto de lei, que não protege de forma alguma a assistência médica dos americanos”, afirmou Schumer, que prometeu que seu partido lutará em “todos os lugares” para mostrar que a paralisação do governo é responsabilidade dos republicanos.

A incapacidade dos dois partidos de chegar a um acordo sobre o orçamento antes do prazo final de 1º de outubro provocou a paralisação do governo federal, a primeira em sete anos, que por enquanto afeta apenas serviços não essenciais, mas que pode comprometer outras funções do governo se o impasse se prolongar.

Os partidos apresentarão suas duas propostas nesta quarta-feira no Senado, onde se espera que ambas não consigam os votos necessários para aprovação, prolongando a paralisação.

No Senado, a maioria republicana precisa de sete votos democratas para avançar o pacote de financiamento provisório, que teria mantido o governo em funcionamento por mais sete semanas.

Os democratas também não conseguiram os 13 apoios necessários para sua proposta, que destina mais financiamento para a saúde com uma extensão dos créditos da Lei de Cuidados de Saúde Acessíveis (Obamacare), que expirarão no final do ano.

O presidente americano, Donald Trump, acusa, sem provas, a oposição de querer financiar serviços de saúde para imigrantes ilegais, algo que os democratas negam.

Durante a paralisação, as forças de segurança, as Forças Armadas, os aeroportos e a previdência social continuarão funcionando normalmente, mas preocupa o fato de que os funcionários desses setores não receberão seus salários até que os dois partidos resolvam as diferenças no Congresso e aprovem um novo orçamento.

Outros milhares de funcionários que realizam tarefas consideradas não essenciais serão suspensos sem remuneração.

Paralelamente, a Casa Branca traçou planos para aproveitar a paralisação do governo como uma oportunidade para demitir milhares de funcionários, dentro da estratégia de reduzir o tamanho da folha do governo.