Trump diz que já há acordo em vários pontos com Irã sobre urânio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 8, que o Irã deixará de enriquecer urânio e que ambos os países trabalharão juntos para "remover" o material nuclear enterrado em grande profundidade após o ataque aéreo americano do ano passado.

"Os Estados Unidos trabalharão estreitamente com o Irã, que, segundo nossa avaliação, passou por uma mudança de regime que será muito produtiva", escreveu Trump em publicação no Truth Social, horas depois de anunciar um cessar-fogo temporário na guerra.

"Não haverá enriquecimento de urânio e os Estados Unidos, trabalhando com o Irã, irão desenterrar e remover toda a 'poeira' nuclear enterrada em profundidade", acrescentou.

Segundo o chefe do Pentágano, caso o Irã não entregue o material, os EUA irão "tomá-lo".