Trump diz que Índia ofereceu corte de tarifas, mas afirma que proposta veio tarde

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 1º, que a Índia se ofereceu para reduzir suas tarifas a zero após a imposição de sobretaxas de 50% pelo governo americano.

Trump disse, no entanto, que a iniciativa veio “tarde demais” e não esclareceu se haverá retomada das negociações comerciais.

As novas tarifas, aplicadas na semana passada, dobraram a alíquota de 25% existente sobre as exportações indianas e passaram a atingir mais de 55% dos bens enviados ao mercado americano. Entre os setores mais prejudicados estão os de têxteis e joias, considerados intensivos em mão de obra.

Itens estratégicos como eletrônicos e produtos farmacêuticos foram poupados das sobretaxas, preservando os investimentos da Apple em fábricas na Índia. Autoridades indianas foram surpreendidas com a medida, após meses de negociações comerciais com Washington.

Contexto das tensões comerciais

A Índia foi um dos primeiros países a abrir negociações com a administração Trump, mas tarifas elevadas e políticas protecionistas em setores como agricultura e laticínios travaram os avanços. Até o momento, o Ministério de Relações Exteriores da Índia e a Casa Branca não comentaram sobre a oferta de corte tarifário.

Trump tem demonstrado insatisfação com Nova Délhi por manter importações de petróleo russo, alegando que isso contribui para financiar a guerra de Vladimir Putin na Ucrânia.

Alinhamentos internacionais

Nesta segunda-feira, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, se reuniu com Putin na China e declarou que os dois países compartilham uma relação “especial”. O encontro sinaliza a continuidade dos laços entre Índia e Rússia, mesmo sob pressão de Washington.