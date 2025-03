Trump diz que conversa com Zelensky foi excelente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descreveu na quarta-feira, 19, sua conversa telefônica com seu colega ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre as negociações de paz com a Rússia como "excelente".

O líder republicano explicou que sua conversa foi baseada na que teve no dia anterior com o presidente russo, Vladimir Putin, para "harmonizar os pedidos e necessidades da Rússia e da Ucrânia", e explicou que falou com Zelensky por cerca de uma hora.