Trump diz que Brasil está fazendo "bom trabalho ao manipular eleições"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Kent NISHIMURA / AFP)
Repórter
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 18h22.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 27, que o Brasil “está fazendo um bom trabalho” ao manipular as eleições presidenciais, encerradas no domingo, 25, com a reeleição de Lula. Em um comício no Texas, Trump afirmou que não apoiou nenhum lado. Foi a segunda crítica do republicano ao pleito brasileiro em dois dias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 27, que o Brasil "está fazendo um bom trabalho" ao manipular as eleições presidenciais, encerradas no domingo com a reeleição de Lula. O republicano fez uma comparação do Brasil com o partido de oposição a ele.
"Os democratas são os maiores manipuladores de eleição da história. Mas o Brasil também está fazendo um bom trabalho. Não está? Vocês viram aquilo? Aquilo não foi legal. Eu não apoiei nenhum lado, mas eu não gostei, não pareceu muito bom".
A declaração aconteceu durante um comício na tarde desta terça, em Corpus Christi, no Texas. Trump tem feito eventos de campanha praticamente diários, à medida em que os Estados Unidos se aproximam das eleições legislativas, marcadas para três de novembro.
Na segunda-feira, 26, o republicano afirmou que a eleição brasileira "pareceu manipulada". "Gosto do Lula e me dou muito bem com ele. Eu só acho que a eleição teve uma imagem muito ruim", disse a jornalistas.
Ele voltou a dizer que não apoiava nenhum dos lados. “Para mim, pareceu terrível [o resultado]", disse o presidente dos EUA. "Foi uma péssima imagem para o mundo. As eleições precisam ser indiscutíveis, e essa pareceu muito ruim para mim. Eu não tomei partido, não apoiei ninguém nem nada, mas assisti e ela pareceu tão, tão corrompida, tão terrível. Eu gosto do Lula. Eu me dou muito bem com ele. Eu só acho que a eleição teve uma imagem muito ruim. E a prorrogação concedida foi muito estranha", disse.
A prorrogação das eleições aconteceu em meio a relatos de problemas no transporte público, chuvas, alagamentos, interdições e falta de energia em diferentes localidades do país.
Na tarde de domingo, 25, as campanhas de Lula e Flávio acionaram a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir a prorrogação do horário de votação do segundo turno das eleições presidenciais de 2026. A decisão foi divulgada às 17h03 pelo ministro Cristiano Zanin, do STF.
Como grande parte das urnas já havia sido fechada e a apuração já havia começado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) interrompeu temporariamente a contagem e a divulgação dos resultados. A votação foi encerrada novamente às 19h, quando a apuração foi retomada.
Donald Trump disse que o Brasil “está fazendo um bom trabalho” ao manipular eleições e afirmou que o pleito vencido por Lula “não pareceu muito bom”. O presidente dos Estados Unidos declarou que não apoiou nenhum dos candidatos.
Trump fez a declaração durante um comício nesta terça-feira, 27, em Corpus Christi, no Texas. O republicano tem participado de eventos de campanha antes das eleições legislativas dos Estados Unidos, marcadas para 3 de novembro.
Sim. Na segunda-feira, 26, Trump afirmou que a eleição brasileira “pareceu manipulada” e teve uma “imagem muito ruim”, embora tenha dito que gosta de Lula e se dá bem com o presidente reeleito.
A prorrogação ocorreu em meio a relatos de problemas no transporte público, chuvas, alagamentos, interdições e falta de energia em diferentes localidades do Brasil. Trump classificou a extensão do horário como “muito estranha”.
As campanhas de Lula e Flávio acionaram a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal no domingo, 25, para solicitar a prorrogação da votação. O ministro Cristiano Zanin, do STF, divulgou a decisão às 17h03.
O Tribunal Superior Eleitoral interrompeu temporariamente a contagem e a divulgação dos resultados porque grande parte das urnas já estava fechada e a apuração havia começado. A votação terminou novamente às 19h, quando a apuração foi retomada.