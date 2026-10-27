Trump diz que Brasil está fazendo "bom trabalho ao manipular eleições"

RESUMO ＋ O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 27, que o Brasil “está fazendo um bom trabalho” ao manipular as eleições presidenciais, encerradas no domingo, 25, com a reeleição de Lula. Em um comício no Texas, Trump afirmou que não apoiou nenhum lado. Foi a segunda crítica do republicano ao pleito brasileiro em dois dias.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 27, que o Brasil "está fazendo um bom trabalho" ao manipular as eleições presidenciais, encerradas no domingo com a reeleição de Lula. O republicano fez uma comparação do Brasil com o partido de oposição a ele.

"Os democratas são os maiores manipuladores de eleição da história. Mas o Brasil também está fazendo um bom trabalho. Não está? Vocês viram aquilo? Aquilo não foi legal. Eu não apoiei nenhum lado, mas eu não gostei, não pareceu muito bom".

A declaração aconteceu durante um comício na tarde desta terça, em Corpus Christi, no Texas. Trump tem feito eventos de campanha praticamente diários, à medida em que os Estados Unidos se aproximam das eleições legislativas, marcadas para três de novembro.

Segunda declaração sobre a disputa no Brasil

Na segunda-feira, 26, o republicano afirmou que a eleição brasileira "pareceu manipulada". "Gosto do Lula e me dou muito bem com ele. Eu só acho que a eleição teve uma imagem muito ruim", disse a jornalistas.

Ele voltou a dizer que não apoiava nenhum dos lados. “Para mim, pareceu terrível [o resultado]", disse o presidente dos EUA. "Foi uma péssima imagem para o mundo. As eleições precisam ser indiscutíveis, e essa pareceu muito ruim para mim. Eu não tomei partido, não apoiei ninguém nem nada, mas assisti e ela pareceu tão, tão corrompida, tão terrível. Eu gosto do Lula. Eu me dou muito bem com ele. Eu só acho que a eleição teve uma imagem muito ruim. E a prorrogação concedida foi muito estranha", disse.

A prorrogação das eleições aconteceu em meio a relatos de problemas no transporte público, chuvas, alagamentos, interdições e falta de energia em diferentes localidades do país.

Na tarde de domingo, 25, as campanhas de Lula e Flávio acionaram a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir a prorrogação do horário de votação do segundo turno das eleições presidenciais de 2026. A decisão foi divulgada às 17h03 pelo ministro Cristiano Zanin, do STF.

Como grande parte das urnas já havia sido fechada e a apuração já havia começado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) interrompeu temporariamente a contagem e a divulgação dos resultados. A votação foi encerrada novamente às 19h, quando a apuração foi retomada.