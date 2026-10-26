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Após vitória de Lula, líderes mundiais defendem ampliar parcerias com o Brasil

Líderes da Europa, Ásia, África e Américas parabenizaram Lula e defenderam ampliar a cooperação com o Brasil em comércio, clima, investimentos e diplomacia

Luiz Inácio Lula da Silva: presidente é reeleito no segundo turno das eleições presidenciais e celebra com apoiadores. (RICARDO STUCKERT / PR)

Luiz Inácio Lula da Silva: presidente é reeleito no segundo turno das eleições presidenciais e celebra com apoiadores. (RICARDO STUCKERT / PR)

Estela Marconi e Carolina Ingizza

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 07h16.

Última atualização em 26 de outubro de 2026 às 07h22.

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Líderes internacionais parabenizaram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela reeleição e defenderam o fortalecimento das relações com o Brasil. Representantes da União Europeia e de países como França, Índia, África do Sul, Noruega, Guiana e Países Baixos destacaram a cooperação em comércio, investimentos, clima e diplomacia. As manifestações também abordaram integração regional, defesa do multilateralismo e parcerias estratégicas.

Líderes internacionais parabenizaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela reeleição e defenderam o fortalecimento das parcerias com o Brasil. As manifestações foram publicadas nas redes sociais após a vitória do petista no segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo, 25.

Entre os líderes que se manifestaram estão a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. As mensagens destacaram prioridades como livre comércio, mudanças climáticas, inovação e cooperação diplomática.

Lula foi reeleito com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo os resultados da eleição.

União Europeia quer manter cooperação comercial e climática com Brasil

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, parabenizou Lula e afirmou que a parceria entre a Europa e o Brasil continuará nos próximos anos.

"A democracia e o multilateralismo venceram no Brasil", escreveu a dirigente em uma publicação no X.

Von der Leyen destacou que a Europa continuará trabalhando com o governo brasileiro em temas como livre comércio, ordem internacional baseada em regras e compromissos climáticos.

"A parceria da Europa com o Brasil está prosperando. Continuaremos ao seu lado nos próximos anos", afirmou.

A declaração também sinaliza a intenção de manter a cooperação econômica entre os dois lados, embora não apresente novos acordos ou medidas específicas.

Macron defende fortalecimento da parceria estratégica com Lula

O presidente francês, Emmanuel Macron, também parabenizou Lula e defendeu o aprofundamento das relações entre França e Brasil.

"A França e o Brasil têm muito a construir juntos", escreveu Macron, em publicação no X.

O francês afirmou que os dois países devem fortalecer sua parceria estratégica diante dos desafios internacionais e trabalhar por uma ordem mundial mais justa.

"Diante dos grandes desafios do nosso tempo, vamos fortalecer nossa parceria estratégica e dar vida à amizade entre nossos dois países a serviço de um mundo mais justo", declarou.

Índia quer ampliar parceria estratégica com Brasil

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou que pretende trabalhar com Lula para aprofundar e ampliar a parceria estratégica entre os dois países.

Em sua mensagem, Modi destacou a cooperação em diferentes setores e a atuação conjunta em prioridades do Sul Global, expressão utilizada para se referir a países em desenvolvimento.

"Espero trabalhar em estreita colaboração com ele para aprofundar e ampliar ainda mais a multifacetada parceria estratégica entre Índia e Brasil", escreveu.

O primeiro-ministro também defendeu a construção de um mundo mais inclusivo, equitativo e sustentável.

África do Sul destaca cooperação com Brasil e Sul Global

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, parabenizou Lula em nome do governo e da população sul-africana.

Ramaphosa classificou a reeleição como uma vitória para o Sul Global e para as forças progressistas, em uma avaliação feita em sua publicação.

"Esta vitória terá repercussões para além das fronteiras do Brasil", escreveu.

O presidente sul-africano reafirmou o compromisso de fortalecer as relações bilaterais e a atuação conjunta em fóruns multilaterais.

Segundo Ramaphosa, a cooperação deve buscar uma ordem internacional baseada na solidariedade e no respeito ao direito internacional.

Suécia cita comércio, inovação e defesa na relação com Brasil

O primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, destacou os 200 anos de relações bilaterais entre os dois países ao parabenizar Lula pela reeleição.

Kristersson afirmou que a trajetória diplomática é um exemplo da parceria entre Brasil e Suécia e defendeu a continuidade do trabalho conjunto.

Entre as áreas mencionadas estão comércio, inovação, defesa, democracia e multilateralismo.

"Vamos continuar o trabalho com nossa parceria estratégica", escreveu o primeiro-ministro.

Presidente da Coreia do Sul parabeniza Lula e relembra encontros

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, enviou uma mensagem de congratulações a Lula, a quem chamou de amigo e companheiro.

Em publicação que também incluiu uma versão em português, Lee afirmou acreditar que o presidente brasileiro continuará desempenhando um papel importante com base na confiança recebida dos eleitores.

"Torço sinceramente para que siga avançando com determinação rumo ao futuro do Brasil que sempre idealizou", escreveu.

O sul-coreano também relembrou conversas e momentos compartilhados com Lula e afirmou esperar um novo encontro entre os dois.

Diferentemente das mensagens de outros líderes, a publicação de Lee não apresentou propostas específicas de cooperação econômica ou diplomática.

Noruega destaca parceria econômica e cooperação ambiental com Brasil

O ministro das Relações Exteriores da Noruega, Espen Barth Eide, parabenizou Lula pela reeleição e destacou a importância do Brasil na defesa do multilateralismo, da democracia e do meio ambiente.

"O Brasil é uma voz forte e construtiva no mundo e um parceiro próximo na defesa do multilateralismo, da democracia, do clima e da natureza", escreveu Eide no X.

O ministro também ressaltou que Noruega e Brasil mantêm uma ampla cooperação econômica.

Barbados quer fortalecer relações com Brasil após vitória de Lula

A primeira-ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, parabenizou Lula pela conquista de um quarto mandato presidencial e afirmou que pretende fortalecer as relações entre os dois países.

Mottley destacou o compromisso compartilhado com a justiça social e a melhoria das condições de vida da população.

"Espero fortalecer a amizade entre Barbados e Brasil enquanto continuamos a construir um mundo mais justo, inclusivo e pacífico", escreveu.

A primeira-ministra também afirmou que a política deve melhorar a vida das pessoas, preservar sua dignidade e oferecer esperança àqueles que enfrentam maiores dificuldades.

Guiana defende ampliação do comércio e dos investimentos com Brasil

O presidente da Guiana, Irfaan Ali, parabenizou Lula pela reeleição e defendeu o aprofundamento da cooperação econômica e diplomática entre os dois países.

Ali afirmou que pretende trabalhar com o governo brasileiro para fortalecer as relações bilaterais, ampliar o comércio e os investimentos e avançar na integração regional.

"Espero continuar nossa estreita colaboração para fortalecer as relações bilaterais, aprofundar a integração regional, ampliar o comércio e os investimentos e promover nosso compromisso compartilhado com o desenvolvimento sustentável e a prosperidade regional", escreveu.

O presidente também destacou os laços de amizade e respeito mútuo entre Brasil e Guiana e afirmou que a reeleição permitirá a continuidade das políticas adotadas no mandato anterior.

Cazaquistão destaca papel do Brasil na reforma da ONU

O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, parabenizou Lula e destacou a atuação brasileira em temas de política externa.

Em sua mensagem, Tokayev afirmou que os eleitores brasileiros demonstraram apoio à política de fortalecimento da soberania nacional, à ampliação da presença do Brasil no cenário internacional e à defesa de mudanças na Organização das Nações Unidas (ONU).

O presidente cazaque também mencionou a atuação de Lula em favor de uma ordem mundial baseada na justiça.

Palestina quer aprofundar parceria com Brasil em agenda de paz

A ministra das Relações Exteriores e dos Expatriados da Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, parabenizou Lula pela reeleição e defendeu o fortalecimento das relações entre os dois países.

"Palestina e Brasil compartilham fortes laços de amizade e solidariedade", escreveu a ministra no X.

Shahin afirmou que espera aprofundar a parceria bilateral e avançar em iniciativas voltadas à paz e à justiça.

Países Baixos defendem cooperação com Brasil em segurança, comércio e clima

O primeiro-ministro dos Países Baixos, Rob Jetten, parabenizou Lula pela reeleição e destacou os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países.

Jetten afirmou que pretende dar continuidade à cooperação bilateral, especialmente nas áreas de segurança, comércio e clima.

"Esperamos continuar nossa excelente cooperação, inclusive nas áreas de segurança, comércio e clima", escreveu.

Eslováquia quer manter cooperação estratégica com Brasil

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, parabenizou Lula pela reeleição e defendeu a continuidade da cooperação entre os dois países.

Em publicação no X, Fico relembrou os encontros com o presidente brasileiro e destacou a relação diplomática entre Brasil e Eslováquia.

"Recordo com satisfação nossos encontros e nosso diálogo aberto e amistoso. Espero dar continuidade à cooperação com o Brasil, parceiro estratégico da Eslováquia na América Latina", escreveu o primeiro-ministro, em português.

Eslováquia quer manter cooperação estratégica com Brasil

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, parabenizou Lula pela reeleição e defendeu a continuidade da cooperação entre os dois países.

Em publicação no X, Fico relembrou os encontros com o presidente brasileiro e destacou a relação diplomática entre Brasil e Eslováquia.

"Recordo com satisfação nossos encontros e nosso diálogo aberto e amistoso. Espero dar continuidade à cooperação com o Brasil, parceiro estratégico da Eslováquia na América Latina", escreveu o primeiro-ministro, em português.

OEA também defende continuidade da parceria com Brasil

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, parabenizou os brasileiros pela participação no segundo turno e destacou o compromisso com a democracia e a convivência pacífica, segundo a agência EFE.

Ramdin afirmou que a organização continuará trabalhando com o governo brasileiro em uma agenda regional voltada à paz e à prosperidade.

Ele também informou que a missão de observação eleitoral da OEA apresentará um relatório preliminar com oportunidades de melhoria dos processos eleitorais brasileiros.

'Perguntas frequentes'

Quais líderes mundiais parabenizaram Lula pela reeleição? ＋

Entre os líderes que se manifestaram estão Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Narendra Modi, Cyril Ramaphosa, Lee Jae-myung, Ulf Kristersson, Mia Amor Mottley, Irfaan Ali, Kassym-Jomart Tokayev, Rob Jetten e Robert Fico. Também enviaram mensagens o chanceler norueguês Espen Barth Eide e a ministra palestina Varsen Aghabekian Shahin.

O que a União Europeia disse sobre a reeleição de Lula? ＋

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, parabenizou Lula e defendeu a continuidade da parceria com o Brasil em livre comércio, mudanças climáticas e fortalecimento de uma ordem internacional baseada em regras.

Quais países querem ampliar a cooperação econômica com o Brasil? ＋

Índia e Guiana manifestaram interesse em aprofundar as relações econômicas com o Brasil. Noruega destacou a cooperação econômica existente, enquanto Suécia e Países Baixos defenderam a continuidade das parcerias comerciais. A União Europeia também ressaltou o trabalho conjunto em favor do livre comércio.

Quais áreas de cooperação foram destacadas pelos líderes internacionais? ＋

As manifestações mencionaram comércio, investimentos, mudanças climáticas, inovação, defesa, segurança, desenvolvimento sustentável, integração regional e cooperação diplomática. Também houve referências ao multilateralismo, à reforma da ONU e às prioridades do Sul Global.

O que os países vizinhos disseram sobre a vitória de Lula? ＋

O presidente da Guiana, Irfaan Ali, defendeu o fortalecimento das relações bilaterais, a ampliação do comércio e dos investimentos e o avanço da integração regional. A primeira-ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, destacou a justiça social e manifestou interesse em fortalecer a amizade entre os dois países.

Foram anunciados novos acordos internacionais após a vitória de Lula? ＋

Não foram anunciados novos acordos nas manifestações apresentadas. Os líderes expressaram a intenção de manter ou aprofundar a cooperação com o Brasil, mas não detalharam novos compromissos formais.

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