Após vitória de Lula, líderes mundiais defendem ampliar parcerias com o Brasil

RESUMO ＋ Líderes internacionais parabenizaram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela reeleição e defenderam o fortalecimento das relações com o Brasil. Representantes da União Europeia e de países como França, Índia, África do Sul, Noruega, Guiana e Países Baixos destacaram a cooperação em comércio, investimentos, clima e diplomacia. As manifestações também abordaram integração regional, defesa do multilateralismo e parcerias estratégicas.

Líderes internacionais parabenizaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela reeleição e defenderam o fortalecimento das parcerias com o Brasil. As manifestações foram publicadas nas redes sociais após a vitória do petista no segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo, 25.

Entre os líderes que se manifestaram estão a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. As mensagens destacaram prioridades como livre comércio, mudanças climáticas, inovação e cooperação diplomática.

Lula foi reeleito com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo os resultados da eleição.

União Europeia quer manter cooperação comercial e climática com Brasil

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, parabenizou Lula e afirmou que a parceria entre a Europa e o Brasil continuará nos próximos anos.

"A democracia e o multilateralismo venceram no Brasil", escreveu a dirigente em uma publicação no X.

Von der Leyen destacou que a Europa continuará trabalhando com o governo brasileiro em temas como livre comércio, ordem internacional baseada em regras e compromissos climáticos.

"A parceria da Europa com o Brasil está prosperando. Continuaremos ao seu lado nos próximos anos", afirmou.

A declaração também sinaliza a intenção de manter a cooperação econômica entre os dois lados, embora não apresente novos acordos ou medidas específicas.

Congratulations to my friend @LulaOficial on his electoral victory. Democracy and multilateralism have won in Brazil. Europe’s partnership with Brazil is thriving. We will remain by your side for the years to come. Together we will keep working closely for free and open trade. A rules-based global order. And strong ambitions for our climate. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 26, 2026

Macron defende fortalecimento da parceria estratégica com Lula

O presidente francês, Emmanuel Macron, também parabenizou Lula e defendeu o aprofundamento das relações entre França e Brasil.

"A França e o Brasil têm muito a construir juntos", escreveu Macron, em publicação no X.

O francês afirmou que os dois países devem fortalecer sua parceria estratégica diante dos desafios internacionais e trabalhar por uma ordem mundial mais justa.

"Diante dos grandes desafios do nosso tempo, vamos fortalecer nossa parceria estratégica e dar vida à amizade entre nossos dois países a serviço de um mundo mais justo", declarou.

Toutes mes félicitations @LulaOficial pour ta réélection. La France et le Brésil ont beaucoup à construire ensemble. Face aux grands défis de notre temps, renforçons notre partenariat stratégique et faisons vivre l’amitié entre nos deux pays au service d’un monde plus juste. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 26, 2026

Índia quer ampliar parceria estratégica com Brasil

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou que pretende trabalhar com Lula para aprofundar e ampliar a parceria estratégica entre os dois países.

Em sua mensagem, Modi destacou a cooperação em diferentes setores e a atuação conjunta em prioridades do Sul Global, expressão utilizada para se referir a países em desenvolvimento.

"Espero trabalhar em estreita colaboração com ele para aprofundar e ampliar ainda mais a multifacetada parceria estratégica entre Índia e Brasil", escreveu.

O primeiro-ministro também defendeu a construção de um mundo mais inclusivo, equitativo e sustentável.

Heartiest congratulations to my dear friend, President Lula, on his remarkable re-election victory. I look forward to working closely with him to further deepen and expand the multifaceted India-Brazil Strategic Partnership. Together, we will continue to strengthen our cooperation across diverse sectors, advance the shared priorities of the Global South and work towards a more inclusive, equitable and sustainable world. @LulaOficial — Narendra Modi (@narendramodi) October 26, 2026

África do Sul destaca cooperação com Brasil e Sul Global

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, parabenizou Lula em nome do governo e da população sul-africana.

Ramaphosa classificou a reeleição como uma vitória para o Sul Global e para as forças progressistas, em uma avaliação feita em sua publicação.

"Esta vitória terá repercussões para além das fronteiras do Brasil", escreveu.

O presidente sul-africano reafirmou o compromisso de fortalecer as relações bilaterais e a atuação conjunta em fóruns multilaterais.

Segundo Ramaphosa, a cooperação deve buscar uma ordem internacional baseada na solidariedade e no respeito ao direito internacional.

On behalf of the government and the people of South Africa I congratulate my dear brother and friend, President @LulaOficial and the people of Brazil. This victory will echo beyond the shores of Brazil. It is a victory for the global south and progressive forces throughout the world. We affirm our commitment to continue strengthening bilateral relations between our two countries and working closely together in all multilateral fora to forge a just and better world order underpinned by solidarity and adherence to international law. — Cyril Ramaphosa 🇿🇦 (@CyrilRamaphosa) October 26, 2026

Suécia cita comércio, inovação e defesa na relação com Brasil

O primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, destacou os 200 anos de relações bilaterais entre os dois países ao parabenizar Lula pela reeleição.

Kristersson afirmou que a trajetória diplomática é um exemplo da parceria entre Brasil e Suécia e defendeu a continuidade do trabalho conjunto.

Entre as áreas mencionadas estão comércio, inovação, defesa, democracia e multilateralismo.

"Vamos continuar o trabalho com nossa parceria estratégica", escreveu o primeiro-ministro.

Congratulations @LulaOficial on your re-election as president of Brazil. 200 years of bilateral relations between Sweden and Brazil are a testament to our strong partnership. Let us continue the work with our strategic partnership, built on a shared commitment to trade, innovation, defence, democracy and multilateralism. — Ulf Kristersson (@SwedishPM) October 26, 2026

Presidente da Coreia do Sul parabeniza Lula e relembra encontros

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, enviou uma mensagem de congratulações a Lula, a quem chamou de amigo e companheiro.

Em publicação que também incluiu uma versão em português, Lee afirmou acreditar que o presidente brasileiro continuará desempenhando um papel importante com base na confiança recebida dos eleitores.

"Torço sinceramente para que siga avançando com determinação rumo ao futuro do Brasil que sempre idealizou", escreveu.

O sul-coreano também relembrou conversas e momentos compartilhados com Lula e afirmou esperar um novo encontro entre os dois.

Diferentemente das mensagens de outros líderes, a publicação de Lee não apresentou propostas específicas de cooperação econômica ou diplomática.

저의 각별한 친구이자 동지인 룰라 대통령(@LulaOficial)님, 누구보다 기쁜 마음으로 당선을 축하드립니다. 브라질 국민께서 보내주신 신뢰와 기대를 바탕으로 앞으로도 큰 역할 해주시리라 생각합니다. 대통령님이 그려오신 브라질의 미래를 향해 힘차게 나아가시길 진심으로 응원합니다. 함께 나눈 이야기와 웃음을 기억하며, 다시 만날 날을 고대합니다. 다시 한번 진심으로 축하드립니다! Presidente Lula, meu querido amigo e companheiro, é com imensa alegria que, mais do que ninguém, transmito-lhe minhas felicitações pela sua eleição. Acredito que, com base na confiança e nas expectativas depositadas pelo povo brasileiro, o senhor continuará desempenhando um papel importante. Torço sinceramente para que siga avançando com determinação rumo ao futuro do Brasil que sempre idealizou. Guardo com carinho as conversas e os momentos de alegria que compartilhamos e aguardo com expectativa o dia em que nos reencontraremos. Mais uma vez, meus sinceros parabéns! — 이재명 (@Jaemyung_Lee) October 26, 2026

Noruega destaca parceria econômica e cooperação ambiental com Brasil

O ministro das Relações Exteriores da Noruega, Espen Barth Eide, parabenizou Lula pela reeleição e destacou a importância do Brasil na defesa do multilateralismo, da democracia e do meio ambiente.

"O Brasil é uma voz forte e construtiva no mundo e um parceiro próximo na defesa do multilateralismo, da democracia, do clima e da natureza", escreveu Eide no X.

O ministro também ressaltou que Noruega e Brasil mantêm uma ampla cooperação econômica.

Warm congratulations to @LulaOficial on his decicisive victory in Brazil’s elections. Brazil is a strong and constructive voice in the world and a close partner in the defence of multilateralism, democracy, climate and nature. 🇳🇴 & 🇧🇷 also have an extensive economic cooperation. https://t.co/ZsyRPmrFlu — Espen Barth Eide (@EspenBarthEide) October 26, 2026

Barbados quer fortalecer relações com Brasil após vitória de Lula

A primeira-ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, parabenizou Lula pela conquista de um quarto mandato presidencial e afirmou que pretende fortalecer as relações entre os dois países.

Mottley destacou o compromisso compartilhado com a justiça social e a melhoria das condições de vida da população.

"Espero fortalecer a amizade entre Barbados e Brasil enquanto continuamos a construir um mundo mais justo, inclusivo e pacífico", escreveu.

A primeira-ministra também afirmou que a política deve melhorar a vida das pessoas, preservar sua dignidade e oferecer esperança àqueles que enfrentam maiores dificuldades.

With great joy, I congratulate my dear brother President Lula @LulaOficial on his historic fourth presidential election victory and the renewed trust of the Brazilian people. We share a simple but profound conviction. Politics must improve people’s lives, uphold their dignity and bring hope to those too often left behind. That commitment to social justice remains at the heart of our work. I look forward to strengthening the friendship between Barbados and Brazil as we continue building a fairer, more inclusive and peaceful world. May God continue to guide and strengthen you, dear brother. There is much work ahead, and much good still to be done! — Mia Amor Mottley (@miaamormottley) October 26, 2026

Guiana defende ampliação do comércio e dos investimentos com Brasil

O presidente da Guiana, Irfaan Ali, parabenizou Lula pela reeleição e defendeu o aprofundamento da cooperação econômica e diplomática entre os dois países.

Ali afirmou que pretende trabalhar com o governo brasileiro para fortalecer as relações bilaterais, ampliar o comércio e os investimentos e avançar na integração regional.

"Espero continuar nossa estreita colaboração para fortalecer as relações bilaterais, aprofundar a integração regional, ampliar o comércio e os investimentos e promover nosso compromisso compartilhado com o desenvolvimento sustentável e a prosperidade regional", escreveu.

O presidente também destacou os laços de amizade e respeito mútuo entre Brasil e Guiana e afirmou que a reeleição permitirá a continuidade das políticas adotadas no mandato anterior.

I extend warmest congratulations to @LulaOficial on your re-election as President of the Federative Republic of Brazil for a historic fourth term. Your historic reelection will allow you and your party to build on the progress achieved over the previous term and to pursue a future of greater opportunity for all Brazilians. Guyana and Brazil enjoy strong and enduring bonds of friendship, mutul respect and cooperation. I look forward to continuing our close collaboration to strengthen bilateral relations, deepen regional integration, expand trade and investment, and advance our shared commitment to sustainable development and regional prosperity. I congratulate President @LulaOficial and the people of Brazil on this important democratic milestone and extend my best wishes for continued peace, progress and prosperity. — President Dr Irfaan Ali (@presidentaligy) October 26, 2026

Cazaquistão destaca papel do Brasil na reforma da ONU

O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, parabenizou Lula e destacou a atuação brasileira em temas de política externa.

Em sua mensagem, Tokayev afirmou que os eleitores brasileiros demonstraram apoio à política de fortalecimento da soberania nacional, à ampliação da presença do Brasil no cenário internacional e à defesa de mudanças na Organização das Nações Unidas (ONU).

O presidente cazaque também mencionou a atuação de Lula em favor de uma ordem mundial baseada na justiça.

I congratulate you, President @LulaOficial, on your well-deserved victory in the presidential election. The Brazilian people have expressed their support for your policy of strengthening national sovereignty, enhancing Brazil’s standing as a major global power, advancing reform of the United Nations, and promoting a world order based on justice. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) October 26, 2026

Palestina quer aprofundar parceria com Brasil em agenda de paz

A ministra das Relações Exteriores e dos Expatriados da Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, parabenizou Lula pela reeleição e defendeu o fortalecimento das relações entre os dois países.

"Palestina e Brasil compartilham fortes laços de amizade e solidariedade", escreveu a ministra no X.

Shahin afirmou que espera aprofundar a parceria bilateral e avançar em iniciativas voltadas à paz e à justiça.

Congratulations to President Luiz Inácio Lula da Silva on his re-election, and to people of Brazil on this achievement. Palestine and Brazil share strong bonds of friendship and solidarity. We look forward to deepening our partnership & advancing peace and justice. @LulaOficial — Varsen Aghabekian Shahin (@VarsenAghShahin) October 26, 2026

Países Baixos defendem cooperação com Brasil em segurança, comércio e clima

O primeiro-ministro dos Países Baixos, Rob Jetten, parabenizou Lula pela reeleição e destacou os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países.

Jetten afirmou que pretende dar continuidade à cooperação bilateral, especialmente nas áreas de segurança, comércio e clima.

"Esperamos continuar nossa excelente cooperação, inclusive nas áreas de segurança, comércio e clima", escreveu.

Mijn felicitaties aan @LulaOficial met zijn herverkiezing tot president van Brazilië. Brazilië en het Koninkrijk der Nederlanden onderhouden al 200 jaar diplomatieke relaties. We zien ernaar uit onze uitstekende samenwerking voort te zetten, onder meer op het gebied van veiligheid, handel en klimaat. — Rob Jetten (@MinPres) October 26, 2026

Eslováquia quer manter cooperação estratégica com Brasil

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, parabenizou Lula pela reeleição e defendeu a continuidade da cooperação entre os dois países.

Em publicação no X, Fico relembrou os encontros com o presidente brasileiro e destacou a relação diplomática entre Brasil e Eslováquia.

"Recordo com satisfação nossos encontros e nosso diálogo aberto e amistoso. Espero dar continuidade à cooperação com o Brasil, parceiro estratégico da Eslováquia na América Latina", escreveu o primeiro-ministro, em português.

Eslováquia quer manter cooperação estratégica com Brasil

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, parabenizou Lula pela reeleição e defendeu a continuidade da cooperação entre os dois países.

Em publicação no X, Fico relembrou os encontros com o presidente brasileiro e destacou a relação diplomática entre Brasil e Eslováquia.

"Recordo com satisfação nossos encontros e nosso diálogo aberto e amistoso. Espero dar continuidade à cooperação com o Brasil, parceiro estratégico da Eslováquia na América Latina", escreveu o primeiro-ministro, em português.

OEA também defende continuidade da parceria com Brasil

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, parabenizou os brasileiros pela participação no segundo turno e destacou o compromisso com a democracia e a convivência pacífica, segundo a agência EFE.

Ramdin afirmou que a organização continuará trabalhando com o governo brasileiro em uma agenda regional voltada à paz e à prosperidade.

Ele também informou que a missão de observação eleitoral da OEA apresentará um relatório preliminar com oportunidades de melhoria dos processos eleitorais brasileiros.