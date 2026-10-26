Lula venceu em quais países no 2º turno das eleições 2026? Veja o mapa do mundo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito neste domingo, 25, com 51,75% e parte dos votos vieram de fora do país. O petista foi o mais votado entre os brasileiros que no exterior no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Lula venceu em 62 países, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou à frente em 39.

Com 100% das urnas apuradas no exterior, Lula recebeu 200.154 votos (53,86% dos votos válidos), contra 171.497 (46,14%) de Flávio Bolsonaro. A diferença foi de 28.657 votos, equivalente a 7,71 pontos percentuais.

O resultado revela uma divisão geográfica entre os eleitores brasileiros que vivem fora do país. Lula conquistou a maioria dos votos em países como Portugal, Alemanha, França, Reino Unido, Canadá e Austrália. Flávio Bolsonaro, por sua vez, venceu nos Estados Unidos, no Japão e em países como Paraguai, Bolívia e Israel.

Entre os maiores colégios eleitorais, Flávio Bolsonaro recebeu 62,65% dos votos válidos nos Estados Unidos e 80,08% no Japão. Já Lula venceu em Portugal, com 59,42%, e na Alemanha, com 79,09%.

Veja o mapa da votação no exterior

O mapa da votação dos brasileiros no exterior mostra a distribuição das vitórias de Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

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Em quais países Lula venceu no segundo turno

A Europa foi uma das principais bases eleitorais de Lula no exterior. O presidente venceu em Portugal, Alemanha, França, Reino Unido, Espanha, Itália, Suíça, Bélgica, Irlanda e Países Baixos.

O petista também conquistou a maioria dos votos na Áustria, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Finlândia, Hungria, Noruega, Polônia, Romênia, Rússia, Sérvia, Suécia, Tchéquia e Turquia.

Em Portugal, Lula recebeu 34.319 votos (59,42%), contra 23.433 (40,58%) de Flávio Bolsonaro. A diferença foi de 10.886 votos. Na Alemanha, a vantagem foi ainda maior: 16.549 votos (79,09%) para Lula, contra 4.374 (20,91%) para Flávio Bolsonaro.

Na França, o presidente alcançou 83,96% dos votos válidos, enquanto na Dinamarca teve 85,06%. Na Irlanda e nos Países Baixos, também superou a marca de 80%.

Nas Américas, Lula venceu na Argentina, Canadá, Chile, Cuba, Guiana Francesa, Haiti, México e Uruguai.

Na Oceania, Lula ficou à frente na Austrália, com 63,46% dos votos válidos, e na Nova Zelândia, com 80,54%.

O presidente também venceu em países asiáticos e do Oriente Médio, como Arábia Saudita, China, Coreia do Sul, Índia, Irã, Jordânia, Kuwait, Líbano, Palestina, Singapura e Síria.

Na África, ficou à frente em Angola, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Namíbia, Nigéria, Quênia, Senegal, Tanzânia e Tunísia.

Em quais países Flávio Bolsonaro venceu no segundo turno

Flávio Bolsonaro venceu em 39 países, incluindo Estados Unidos, Japão, Paraguai, Bolívia e Israel.

Nos Estados Unidos, maior colégio eleitoral brasileiro fora do país, o senador recebeu 62,65% dos votos válidos, contra 37,35% de Lula.

No Japão, a vantagem foi ainda mais expressiva. Flávio Bolsonaro conquistou 80,08% dos votos válidos, enquanto Lula recebeu 19,92%.

Na América do Sul, Flávio venceu no Paraguai, com 86,60%, e na Bolívia, com 78,29%. Também ficou à frente na Colômbia, no Equador, no Peru, no Suriname e na Venezuela.

Na Ásia, o candidato do PL venceu em países e localidades eleitorais como Filipinas, Hong Kong, Indonésia, Malásia, Nepal, Tailândia, Taiwan, Timor-Leste e Vietnã.

Flávio também recebeu mais votos em Israel, Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Omã. Na Europa, venceu na Grécia e na Ucrânia.

Onde Lula e Flávio Bolsonaro tiveram os maiores percentuais

O melhor desempenho proporcional de Lula entre os países e localidades com votos válidos foi registrado em Cuba, onde recebeu 97,73%, seguido pela Palestina, com 95,60%, e pela Síria, com 90,60%.

Flávio Bolsonaro alcançou seu maior percentual no Nepal, com 92,31%, seguido pelo Paraguai, com 86,60%, e pela Guiana, com 85,45%.

Entre os maiores colégios eleitorais, destacam-se as vitórias de Lula na Alemanha, com 79,09%, e de Flávio Bolsonaro no Japão, com 80,08%.

Quantos brasileiros votaram no exterior

Ao todo, 381.443 brasileiros compareceram às urnas no exterior, o equivalente a 41,63% do eleitorado habilitado fora do Brasil.

A abstenção chegou a 58,37%, abaixo dos 62,69% registrados no primeiro turno, realizado em 4 de outubro.

Lula também ampliou sua votação entre os dois turnos. O presidente conquistou 42.767 votos adicionais, enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 27.597 votos a mais.

Na comparação com o segundo turno de 2022, quando Lula enfrentou Jair Bolsonaro (PL), o petista também ampliou seu percentual no exterior. Naquela eleição, recebeu 51,28% dos votos válidos, contra 48,72% do adversário. Em 2026, alcançou 53,86%.