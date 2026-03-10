EUA prometem ataques mais intensos contra o Irã no 11º dia de guerra

Guerra EUA-Irã: conflito entra no 11º dia com promessa de ataques mais intensos e novas ameaças de Donald Trump. (MENAHEM KAHANA / Colaborador/Getty Images)
Publicado em 10 de março de 2026 às 11h01.
O chefe da sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que os bombardeios contra o Irã nesta terça-feira, 10, serão os mais fortes desde o início da guerra.
"Hoje será novamente o nosso dia mais intenso de ataques dentro do Irã", disse durante uma coletiva de imprensa no Pentágono.
A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã entrou no 11º dia com novos bombardeios sobre Teerã, ataques em diferentes países do Oriente Médio e uma nova ameaça do presidente Donald Trump contra o regime iraniano caso o país tente interromper o fornecimento global de petróleo.
Durante evento na Flórida, Trump afirmou que Washington reagirá com força se o Irã tentar bloquear exportações de petróleo da região.
“Não vou permitir que um regime terrorista mantenha o mundo como refém e tente interromper a oferta mundial de petróleo”, disse o presidente. Segundo ele, se isso ocorrer, o Irã será atingido “muito, muito duramente”.
Trump também afirmou que acredita que a guerra pode terminar “muito em breve”.
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que o país continuará atacando Estados Unidos e Israel enquanto considerar necessário.
“Estamos preparados para continuar os ataques com mísseis contra eles pelo tempo que for necessário e sempre que for necessário”, declarou em entrevista à emissora PBS News.
Segundo ele, negociações com Washington para encerrar o conflito “já não estão na agenda”.
Trump disse à Fox News nesta terça-feira, 10, que estaria disposto a conversar com o Irã.
Em entrevista na noite de segunda-feira, 9, o presidente norte-americano disse à emissora que ouviu que o governo iraniano gostaria "muito" de iniciar um diálogo com os Estados Unidos.
Trump também reiterou sua insatisfação com o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei. "Não acredito que ele possa viver em paz", disse o presidente.
*Com AFP