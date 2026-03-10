EUA prometem ataques mais intensos contra o Irã no 11º dia de guerra

O chefe da sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que os bombardeios contra o Irã nesta terça-feira, 10, serão os mais fortes desde o início da guerra.

"Hoje será novamente o nosso dia mais intenso de ataques dentro do Irã", disse durante uma coletiva de imprensa no Pentágono.

A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã entrou no 11º dia com novos bombardeios sobre Teerã, ataques em diferentes países do Oriente Médio e uma nova ameaça do presidente Donald Trump contra o regime iraniano caso o país tente interromper o fornecimento global de petróleo.

Durante evento na Flórida, Trump afirmou que Washington reagirá com força se o Irã tentar bloquear exportações de petróleo da região.

“Não vou permitir que um regime terrorista mantenha o mundo como refém e tente interromper a oferta mundial de petróleo”, disse o presidente. Segundo ele, se isso ocorrer, o Irã será atingido “muito, muito duramente”.

Trump também afirmou que acredita que a guerra pode terminar “muito em breve”.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que o país continuará atacando Estados Unidos e Israel enquanto considerar necessário.

“Estamos preparados para continuar os ataques com mísseis contra eles pelo tempo que for necessário e sempre que for necessário”, declarou em entrevista à emissora PBS News.

Segundo ele, negociações com Washington para encerrar o conflito “já não estão na agenda”.

Trump afirma estar 'disposto a conversar'

Trump disse à Fox News nesta terça-feira, 10, que estaria disposto a conversar com o Irã.

Em entrevista na noite de segunda-feira, 9, o presidente norte-americano disse à emissora que ouviu que o governo iraniano gostaria "muito" de iniciar um diálogo com os Estados Unidos.

Trump também reiterou sua insatisfação com o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei. "Não acredito que ele possa viver em paz", disse o presidente.

*Com AFP