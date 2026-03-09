Putin declara apoio ao novo aiatolá do Irã após ofensiva de Israel e EUA

Putin e Irã: presidente da Rússia declara apoio ao novo líder supremo iraniano Mojtaba Khamenei. (Gavriil Grigorov/AFP)
Repórter
Publicado em 9 de março de 2026 às 08h30.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu nesta segunda-feira, 9, apoio “inabalável” ao novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei.
A declaração foi feita uma semana após o assassinato de seu pai e antecessor, Ali Khamenei, no início da ofensiva militar de Israel e dos Estados Unidos contra o país.
Em mensagem enviada ao novo aiatolá, de 56 anos, Putin afirmou que Moscou manterá a parceria estratégica com Teerã.
“A Rússia tem sido e continuará sendo uma parceira confiável para o Irã”, afirmou o presidente russo.
Na mensagem, o líder do Kremlin declarou solidariedade ao governo iraniano diante do conflito militar em curso.
“Gostaria de reafirmar nosso apoio inabalável a Teerã e nossa solidariedade aos nossos amigos iranianos”, disse Putin.
Ele também mencionou o momento de instabilidade enfrentado pelo país após a morte do antigo líder supremo.
Mojtaba Khamenei assumiu o cargo de líder supremo do Irã uma semana após a morte de Ali Khamenei, que governava o país há décadas.
Segundo Putin, a nova função exigirá liderança em um momento de forte pressão externa.
“Em um momento em que o Irã enfrenta uma agressão armada, sua gestão nesta posição tão elevada exigirá, sem dúvida, grande coragem e dedicação”, afirmou o presidente russo.
*Com AFP