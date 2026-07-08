Não quero acordo com Irã, mas 'terminar o trabalho', diz Trump

US President Donald Trump meets Ukraine's President (not pictured) on the sidelines of the NATO Summit at Bestepe Presidential Compound in Ankara, on July 8, 2026. The summit comes at a fraught time for the 77-year-old transatlantic alliance, with the US President demanding members make good on a pledge to ramp up defence spending as Washington takes a step back from Europe. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 8 de julho de 2026 às 13h42.
Última atualização em 8 de julho de 2026 às 13h44.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 8, que não acredita que quer chegar a um acordo com o Irã após a volta dos ataques em Ormuz na última semana. A fala ocorre durante à cúpula da OTAN, em Ankara, na Turquia.
"Não acho que quero chegar a um acordo com eles. Podemos jogar jogos, mas eu não acho que quero chegar a um acordo. Vou apenas terminar o trabalho", afirmou o republicano durante coletiva de imprensa.
"O que fizemos deveria ter sido feito há 47 anos, a qualquer momento nesses últimos anos. Eram os 'bullys' do Oriente Médio" "O líder deles se foi, os novos líderes também poderão se ir também. Eu mesmo posso ir, pois sou o alvo número um deles"
"Eu estou fazendo o que é certo para o mundo"
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