Não quero acordo com Irã, mas 'terminar o trabalho', diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 8, que não acredita que quer chegar a um acordo com o Irã após a volta dos ataques em Ormuz na última semana. A fala ocorre durante à cúpula da OTAN, em Ankara, na Turquia.

"Não acho que quero chegar a um acordo com eles. Podemos jogar jogos, mas eu não acho que quero chegar a um acordo. Vou apenas terminar o trabalho", afirmou o republicano durante coletiva de imprensa.

"O que fizemos deveria ter sido feito há 47 anos, a qualquer momento nesses últimos anos. Eram os 'bullys' do Oriente Médio" "O líder deles se foi, os novos líderes também poderão se ir também. Eu mesmo posso ir, pois sou o alvo número um deles"

"Eu estou fazendo o que é certo para o mundo"

Matéria em atualização