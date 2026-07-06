Latam deve fechar 2026 com 40 aeronaves novas — e seu primeiro Embraer

A Latam vem desenhando uma transformação robusta em sua estratégia de frota e, pela primeira vez em sua história, passará a contar com jatos da Embraer em suas operações. A decisão marca uma mudança significativa de postura para a gigante sul-americana, que historicamente concentrava seus pedidos de aeronave de corredor único (narrow body) na fabricante europeia Airbus, adiando por anos o início de uma parceria comercial com a fabricante brasileira de aeronaves.

A introdução dos modelos Embraer E190-E2 ocorrerá ainda neste segundo semestre. O objetivo explícito da companhia é robustecer a malha doméstica no mercado brasileiro, trazendo uma flexibilidade operacional inédita para explorar rotas de densidades diferentes, onde os grandes Airbus e Boeing encontram limitações de eficiência econômica ou operacional.

A chegada dos aviões da Embraer está inserida em um agressivo cronograma global de expansão. No primeiro semestre deste ano, a LATAM incorporou 13 aeronaves de última geração — sendo sete Airbus A320neo, quatro Airbus A321neo e dois Boeing 787-9 Dreamliner. O mercado nacional recebeu a maior fatia desse lote inicial, com nove aviões direcionados para a subsidiária brasileira (cinco A320neo e quatro A321neo).

Para a segunda metade do ano, a projeção é receber outras 28 aeronaves, totalizando mais de 40 novos aviões integrados ao longo de 12 meses. Ao concluir esse cronograma, o grupo projeta encerrar o período com uma frota total de 410 aviões, consolidando sua posição entre as 12 maiores frotas comerciais do mundo.

De acordo com o plano estratégico divulgado pela empresa, a diversificação e a modernização da frota continuarão nos anos seguintes.

Para 2027, está prevista a chegada do primeiro Airbus A321XLR, modelo de corredor único e ultra longo alcance focado em abrir novas rotas de média distância na América do Sul sem a necessidade de escalas.

No horizonte até o fim da década, a meta da LATAM é incorporar até 130 aeronaves adicionais de diferentes fabricantes, visando fazer com que mais de 50% de seus aviões operem com tecnologias de última geração até 2030, reduzindo em até 25% o consumo de combustível e a emissão de poluentes.