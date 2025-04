Trump conversa com Netanyahu sobre tarifas e Irã e ressalta que estão do mesmo lado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou nesta terça-feira, 22, para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para discutir tarifas e as conversas com o Irã sobre um acordo nuclear.

"Acabei de falar com o primeiro-ministro israelense, Netanyahu, sobre vários tópicos, incluindo comércio, Irã, etc. A ligação correu muito bem. Estamos do mesmo lado em todos os assuntos", escreveu Trump em sua rede social própria, a Truth Social.

Trump e Netanyahu se encontraram no dia 7 de abril na Casa Branca para discutir as tarifas impostas a Israel e, durante o encontro, o presidente dos EUA anunciou o início das negociações com o Irã para um acordo sobre seu programa nuclear.

"Estamos unidos no objetivo de que o Irã nunca obtenha armas nucleares. Se isso puder ser feito diplomaticamente, como foi feito com a Líbia, acho que será algo positivo. Mas, aconteça o que acontecer, precisamos garantir que o Irã não obtenha armas nucleares", disse Netanyahu a Trump durante a reunião.

Por sua vez, a vice-ministra das Relações Exteriores de Israel, Sharen Heskel, alertou em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira que o Irã "não pode ter capacidade nuclear", enquanto Washington e Teerã discutem o futuro do programa atômico iraniano.