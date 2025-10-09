Mundo

China amplia controle sobre exportação de tecnologias ligadas às terras raras

Medida exige autorização para exportar tecnologias de extração e fusão dos metais

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 07h57.

A China anunciou nesta quinta-feira, 9, novos controles de exportação de tecnologias relacionadas com as terras raras, que se somam às regulações aplicadas a essa indústria.

As terras raras são um ponto de atrito nas negociações comerciais entre China e Estados Unidos, que acusam Pequim de atrasar a aprovação de licenças de exportação.

Esses metais são essenciais para a produção de computadores, baterias e novas tecnologias energéticas. Os novos controles, que entram em vigor imediatamente, exigem uma autorização para a exportação de tecnologias usadas na extração desses metais e na fusão, informou o Ministério do Comércio chinês.

A permissão também é necessária para as tecnologias de "montagem, ajuste, manutenção, reparo e melhoria das linhas de produção", acrescentou a pasta.

Restrições a entidades estrangeiras

Em outro anúncio, o ministério informou que vai aplicar restrições adicionais a entidades estrangeiras que exportam produtos relacionados com terras raras fora da China.

"Durante algum tempo, organizações e indivíduos do exterior transferiram ou forneceram produtos controlados de terras raras para uso direto ou indireto em áreas sensíveis, como operações militares", destacou um porta-voz da pasta, acrescentando que essa prática causou um "dano significativo ou potenciais ameaças à segurança e aos interesses nacionais da China, e impactou de forma negativa a paz e a estabilidade internacionais".

