Suspensão de compra de petróleo russo pode ser moeda de troca em negociações com EUA

Em meio às conversas para um adiamento da tarifa de 50% sobre os produtos nacionais, imposta pelo presidente Donald Trump, a comitiva de senadores brasileiros ouviu de parlamentares americanos que o Brasil “precisa rever a relação” com a Rússia.

No relato do encontro, os senadores afirmaram que há uma pressão para reduzir ou interromper a importação de combustíveis vindos do país euro-asiático. A delegação brasileira respondeu às reclamações com propostas técnicas e reafirmou o compromisso com a transparência regulatória já existente.

Senadores norte-americanos democratas e republicanos sugeriram a criação de mecanismos para garantir rastreabilidade da origem do petróleo, e indicaram que o tema deve ser analisado após o recesso.

Em 2024, o Brasil importou US$ 5,4 bilhões de diesel russo — um dos países que mais importou no período. O número também representou um recorde na balança comercial, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Hoje o Brasil está entre os principais compradores dos russos.

Propostas tarifárias entre EUA e Brasil

Um projeto de lei americano, com apoio de quase todo Senado dos Estados Unidos, propõe tarifas de até 500% sobre importações de países que compram petróleo, gás e urânio da Rússia.

No início do mês, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) indicou em comunicado que o Brasil, China e Índia podem enfrentar medidas punitivas caso mantenham os atuais níveis de comércio com a Rússia.

Trump também ameaça Moscou com uma tarifa de 100% caso um acordo de cessar-fogo com a Ucrânia não seja concretizado nas próximas semanas.

Proibida de exportar para a Europa desde o início da guerra para a Ucrânia, Moscou buscou mercados alternativos para escoar o produto, com preços abaixo do mercado.

Apoio republicano

Participaram da reunião os senadores Carlos Viana (Podemos-MG), Jaques Wagner (PT-BA), Rogério Carvalho (PT-SE), Esperidião Amin (PP-SC), Teresa Cristina (PP-MS), Marcos Pontes (PL-SP) e Fernando Farias (MDB-AL).

Os brasileiros tiveram reuniões com os senadores Tim Kaine, Ed Markey, Mark Kelly, Chris Coons, Jeanne Shaheen, Martin Heinrich e Thom Tillis, além da deputada Sydney Kamlager-Dove, co-presidente do Brazil Caucus.

O senador republicano pela Carolina do Norte Thom Tillis afirmou que a tarifa pode ser adiada, diante de ações judiciais em curso. Na conversa, também disse que considera a medida um erro político com efeitos negativos para produtores e consumidores dos dois países.

Os parlamentares relataram ainda que o senador disse que defendeu o Brasil com interlocutores do Departamento de Comércio e reforçou que a economia não deveria ser usada da maneira como conduz o presidente Trump.

Democratas organizam reação legislativa à tarifa

Os senadores Tim Kaine (Virgínia) e Ed Markey (Massachusetts) também se posicionaram contra a tarifa. Markey indicou medidas legislativas serão apresentadas para derrubar a Imposição da alíquota adicional. Kaine afirmou que pretende forçar uma deliberação do Senado, caso a notificação presidencial avance.

A principal preocupação dos congressistas americanos está relacionada com o preço de produtos como café e o suco de laranja.

Busca de isenções

Na segunda-feira, 28, a missão brasileira se encontrou com empresários de diversos setores, como o agronegócio, indústria de transformação, saúde e energia. Também ocorreram encontros com líderes empresariais e representantes do Brazil-U.S. Business Council.

Como mostrou a EXAME, o grupo brasileiro tem buscado a defesa de isenções pontuais à nova taxa. "O que está em jogo é que talvez possamos conseguir algumas exceções para determinados produtos, como o café e o suco de laranja, além de alguns manufaturados, como a Embraer", diz José Pimenta, diretor de Relações Governamentais e Comércio Internacional da BMJ Consultores e Diretor Executivo do Instituto Brasileiro de Comércio, Investimento e Sustentabilidade (IBCIS).

O mercado norte-americano recebe 30% das exportações de café do Brasil, enquanto o suco de laranja enviado aos EUA representa 42% das vendas brasileiras.

Em 2024, as exportações de frutas brasileiras para os EUA totalizaram US$ 148 milhões. A manga foi o principal item da cesta, com 36 mil toneladas exportadas e uma receita de US$ 45,8 milhões, representando 14% dos embarques brasileiros no período, de acordo com dados da Associação Brasileira de Frutas (Abrafrutas).

O comércio dos EUA com o Brasil tem superavit para os americanos. Pelos dados oficiais brasileiros, os EUA registraram um superávit de US$ 1,7 bilhão com o país no primeiro semestre deste ano, um aumento de cerca de 500% em relação a 2024. O comércio bilateral somou US$ 41,7 bilhões no acumulado de janeiro a junho de 2025. Os produtos mais importados pelo Brasil são motores e máquinas não-elétricas, óleos combustíveis e aeronaves