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Trump ameaça 'destruição total' e amplia pressão sobre Irã

Presidente dos EUA diz que ataques podem atingir energia após destruição de ponte em meio à guerra

Donald Trump: presidente elevou o tom nesta sexta-feira, 3 (Brendan Smialowski/AFP)

Donald Trump: presidente elevou o tom nesta sexta-feira, 3 (Brendan Smialowski/AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 3 de abril de 2026 às 08h01.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 3, que as forças americanas “ainda nem começaram a destruir o que sobrou” do Irã.

Em publicação no Truth Social, Trump indicou que pontes e, posteriormente, usinas elétricas estão entre os próximos alvos das operações militares.

Horas antes, o presidente anunciou a destruição da maior ponte do país e divulgou imagens do bombardeio em sua rede social.

Segundo Trump, a liderança iraniana sabe o que precisa ser feito para conter os ataques e deve agir rapidamente.

Conflito sem trégua

A guerra no Oriente Médio chega ao 34º dia sem sinais de cessar-fogo. Em declarações anteriores, Trump afirmou que a maioria dos alvos militares iranianos já foi danificada ou destruída.

A ofensiva ocorre em meio à escalada do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, com ampliação dos ataques a infraestruturas estratégicas.

A possibilidade de novos bombardeios contra instalações civis aumenta a tensão na região e mantém o cenário de incerteza.

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)GuerrasOriente Médio

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