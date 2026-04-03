Trump ameaça 'destruição total' e amplia pressão sobre Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 3, que as forças americanas “ainda nem começaram a destruir o que sobrou” do Irã.

Em publicação no Truth Social, Trump indicou que pontes e, posteriormente, usinas elétricas estão entre os próximos alvos das operações militares.

Horas antes, o presidente anunciou a destruição da maior ponte do país e divulgou imagens do bombardeio em sua rede social.

Segundo Trump, a liderança iraniana sabe o que precisa ser feito para conter os ataques e deve agir rapidamente.

Conflito sem trégua

A guerra no Oriente Médio chega ao 34º dia sem sinais de cessar-fogo. Em declarações anteriores, Trump afirmou que a maioria dos alvos militares iranianos já foi danificada ou destruída.

A ofensiva ocorre em meio à escalada do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, com ampliação dos ataques a infraestruturas estratégicas.

A possibilidade de novos bombardeios contra instalações civis aumenta a tensão na região e mantém o cenário de incerteza.