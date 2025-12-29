Trump alerta Irã sobre possível ataque e endurece recado ao Hamas

O presidente americano Donald Trump afirmou nesta segunda-feira, 29, que os Estados Unidos podem apoiar “outro grande ataque” contra o Irã se Teerã retomar a reconstrução de seus programas de mísseis balísticos ou de armas nucleares.

O republicano advertiu que “haverá um inferno a pagar” caso o Hamas não se desarme, após reunião com Benjamin Netanyahu, segundo a agência Reuters.

Ao lado do premiê israelense, Trump disse a jornalistas que vem lendo que o Irã estaria “construindo armas e outras coisas” em “locais diferentes” dos atingidos pelo grande ataque americano de junho.

“Sabemos exatamente para onde eles estão indo, o que estão fazendo, e espero que não estejam fazendo, porque não queremos desperdiçar combustível em um B-2. São 37 horas de viagem de ida e volta”, afirmou o presidente americano.

Ele disse ainda que a conversa com Netanyahu tratou de avançar a trégua em Gaza — negociada por Washington em outubro — e de preocupações de Israel com o Irã e o grupo xiita Hezbollah, no Líbano. Teerã travou uma guerra de 12 dias com Israel em junho e realizou testes de mísseis duas vezes só neste mês, segundo a Reuters.

Sobre Gaza, Trump repetiu que quer iniciar a “segunda fase” do cessar-fogo, que prevê a retirada total das tropas israelenses, o desarmamento do Hamas e a chegada de uma força internacional de paz aprovada em resolução do Conselho de Segurança da ONU em 17 de novembro.

Israel acusa o grupo de descumprir o acordo e já sinalizou que, se o desarmamento não for feito de forma negociada, pode retomar a ação militar.

Um assessor israelense citado pela Reuters afirmou que Netanyahu condiciona o avanço do plano à conclusão da primeira fase do cessar-fogo, incluindo a devolução dos restos mortais do último refém israelense em Gaza, Ran Gvili. A abertura da passagem de Rafah, entre Gaza e o Egito, também foi atrelada por Israel à entrega do corpo.

Com informações da Reuters