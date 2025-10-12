Netanyahu diz que Israel está pronto para receber "imediatamente" todos os reféns de Gaza

Benjamin Netanyahu: "Israel está preparado e pronto para receber imediatamente todos os nossos reféns" (GIL COHEN-MAGEN/AFP/Getty Images)
Publicado em 12 de outubro de 2025 às 09h46.
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel está pronto para receber todos os reféns mantidos em Gaza, antes da troca de prisioneiros palestinos planejada para segunda-feira, 13, como parte de um acordo de cessar-fogo com o Hamas.
"Israel está preparado e pronto para receber imediatamente todos os nossos reféns", disse Netanyahu em um comunicado divulgado neste domingo, 12.