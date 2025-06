Ataque israelense atinge TV estatal iraniana em Teerã

Em um dos episódios mais simbólicos da escalada militar entre Israel e Irã, um ataque israelense atingiu nesta segunda-feira, 16, um edifício anexo da emissora estatal iraniana, em Teerã. A explosão, que sacudiu parte do centro da capital, ocorreu em meio a uma nova série de bombardeios israelenses contra alvos estratégicos iranianos, marcando um novo patamar no confronto direto entre os dois países.

O prédio afetado pertence ao complexo de comunicação da TV estatal Radiodifusão da República Islâmica do Irã (IRIB), localizado perto do bairro de Vali-e Asr, uma das áreas mais movimentadas da cidade. Jornais locais relataram colunas de fumaça e presença intensa de equipes de resgate, embora ainda não haja confirmação oficial sobre vítimas.

O ataque ocorreu pouco tempo depois do ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, declarar nesta segunda-feira que a televisão e o rádio estatais iranianos estavam “prestes a desaparecer”. Um aviso de retirada foi emitido para o distrito de Teerã onde está localizada a emissora.

“O megafone de propaganda e incitação do Irã está prestes a desaparecer”, disse Katz em um comunicado. “A retirada dos moradores próximos já começou.”

A explosão ocorreu enquanto a apresentadora estava ao vivo na TV criticando Israel antes de ser vista saindo da transmissão ao vivo, informou a mídia iraniana, que compartilhou um vídeo do incidente.

A emissora chegou a interromper brevemente sua programação, substituindo o sinal ao vivo por mensagens institucionais. Horas depois, um apresentador declarou que a transmissão “segue firme, apesar da agressão sionista”, reforçando o tom desafiador adotado por Teerã desde o início dos ataques.

O Exército de Israel orientou nesta segunda-feira que moradores de uma área específica do Distrito 3, na Zona Norte de Teerã, deixem imediatamente suas residências. A região está na mira dos novos bombardeios, segundo comunicado divulgado pelas Forças Armadas de Israel (FDI) na rede social X.

“Nas próximas horas, as FDI atuarão na região, como vêm fazendo nos últimos dias em diferentes pontos de Teerã, com o objetivo de atingir instalações militares do regime iraniano”, afirmou o Exército.

O setor sob ameaça de ataque é uma área nobre da capital iraniana, que concentra ao menos quatro hospitais e centros de saúde, um grande edifício da polícia e a sede da rede estatal IRIB. Também estão instaladas na região Embaixadas de países como Catar, Omã e Kuwait, além de escritórios da ONU e da agência de notícias francesa AFP.

Após retomar sua transmissão ao vivo, a rede estatal de radiodifusão do país emitiu um comunicado afirmando que Israel quer calar o Irã.

“O regime sionista, inimigo da nação iraniana, realizou há poucos minutos uma operação militar contra a rede de notícias da República Islâmica do Irã”, declarou Hassan Abedini, alto funcionário do serviço de radiodifusão IRIB. “Esse regime (Israel) ignora o fato de que a voz da Revolução Islâmica e do grande Irã não será silenciada por uma operação militar.”