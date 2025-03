Preços dos alimentos nos EUA aumentarão ainda mais com tarifas de Trump, alertam varejistas

Os preços dos alimentos nos Estados Unidos devem subir ainda mais com as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. Grandes varejistas norte-americanas alertaram para o impacto da medida, após a entrada em vigor, na última terça-feira, 4, de tarifas de 25% sobre produtos agrícolas importados do México e do Canadá.

“A decisão de impor tarifas aos nossos vizinhos e a dois dos nossos maiores parceiros comerciais é uma medida significativa”, disse em nota a National Retail Federation (NRF), maior associação de comércio varejista dos EUA.

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, a inflação dos EUA) subiu 0,5% em janeiro, segundo o Escritório de Estatísticas do Trabalho, levando a inflação acumulada dos últimos 12 meses a 3% — o novo pacote tarifário de Trump pode pressionar ainda mais o custo de vida dos americanos, acredita a NRF.

O CEO da Target Corporation, Brian Cornell, afirmou na terça-feira que as novas tarifas sobre importações mexicanas devem impactar os preços dos produtos já nos próximos dias, pois a rede depende desses itens durante os meses de inverno. Segundo ele, bananas, abacates e morangos estão entre os produtos mais afetados.

No mesmo dia, a Target divulgou seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2024 e do ano anterior. Em comunicado, a empresa afirmou que espera uma pressão significativa sobre o lucro em 2025, especialmente no primeiro trimestre, por causa do declínio nas vendas em fevereiro e da incerteza gerada pelas tarifas.

Preços dos ovos nos EUA

A preocupação com um possível aumento nos preços ocorre em meio a uma crise no mercado de ovos nos EUA. O avanço da gripe aviária no país levou ao abate de mais de 100 milhões de galinhas, reduzindo a oferta da proteína e fazendo seu preço disparar nos últimos meses.

Um levantamento do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) mostra que os preços dos ovos no atacado continuam elevados. Em Nova York, o valor da dúzia subiu US$ 0,06, para US$ 8,53. No Meio-Oeste, houve alta de US$ 0,25, chegando a US$ 8,30 por dúzia. No entanto, o USDA afirma que os preços podem começar a cair nos próximos dias.

A Best Buy, uma das maiores varejistas de eletrônicos dos EUA, também alertou sobre a possibilidade de altas nos preços para os consumidores.

A CEO da empresa, Corie Barry, afirmou que 55% dos produtos vendidos pela Best Buy têm algum nível de fabricação na China, enquanto 20% são importados do México. Segundo ela, é "altamente provável" que os consumidores sintam o impacto das tarifas, embora a mudança nos preços possa levar alguns meses para se refletir no mercado.

Segundo a Fox Business, o Walmart declarou, por meio de um porta-voz, que segue preocupado com os impactos das tarifas, afirmando que um aumento significativo nos impostos sobre importação pode elevar os custos para os consumidores, que ainda lidam com os efeitos da inflação.

Mas há mais por vir. Na segunda-feira, 3, Trump anunciou que imporá tarifas sobre produtos agrícolas importados a partir de 2 de abril. Os Estados Unidos são grandes importadores de carne bovina, suco de frutas e café do Brasil.

Em publicação na rede social Truth Social, o republicano escreveu: “Aos Grandes Fazendeiros dos Estados Unidos: Preparem-se para começar a fazer muitos produtos agrícolas para serem vendidos DENTRO dos Estados Unidos. As tarifas serão aplicadas a produtos externos em 2 de abril. Divirtam-se!”.