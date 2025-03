Mark Carney é escolhido como novo premiê do Canadá e sucederá Justin Trudeau

Mark Carney, que já presidiu os bancos centrais do Canadá e da Inglaterra, será o novo primeiro-ministro canadense. A escolha foi feita pelo Partido Liberal, em votação fechada. O anúncio do resultado foi feito no começo da noite de domingo, 9.

Carney, 59 anos, teve 85,9% dos votos do partido (131.674). Em segundo lugar, ficou Chrystia Freeland, ex-ministra das Finanças do país, com 8% (11.134 votos).

Ele assumirá o cargo porque o atual premiê, Justin Trudeau, renunciou ao cargo de líder do partido em janeiro. Com isso, ele também perde a função de premiê. No parlamentarismo, o chefe do partido mais votado nas eleições geralmente assume o comando do governo.

O novo líder, no entanto, terá que enfrentar um novo teste em breve. As eleições gerais no Canadá precisam ser realizadas até outubro, e há a expectativa de que sejam antecipadas. Assim, Carney terá de disputar o voto popular para seguir no governo.

No começo do ano, os Conservadores, atualmente na oposição, lideravam as pesquisas, mas os ataques de Donald Trump ao Canadá deram força aos liberais, que agora aparecem com melhores números.

Uma pesquisa da Angus Reid, de 18 de fevereiro, mostrou os conservadores com 40% das intenções de voto, ante 37% para os liberais. Em dezembro, os liberais tinham apenas 16% de preferência.

Historicamente, conservadores e liberais se alternam no comando do país, com troca de partido no poder, em média, a cada dez anos. Trudeau estava no cargo desde 2005. Ele sofreu desgastes nos últimos meses por conta do aumento de custo de vida no país, que ganhou força após a pandemia.

Tarifas de Trump

Logo após tomar posse, em janeiro, Trump decidiu impor tarifas sobre exportações canadenses, o que acaba com os acordos de livre circulação de mercadorias entre os dois países. Além disso, o americano tem dito que gostaria de anexar o Canadá e transformar o país no 51º estado dos EUA.

Os canadenses têm rechaçado as duas medidas e buscado alternativas, como encontrar novos mercados para reduzir a dependência econômica dos Estados Unidos. Neste contexto, Carney ganhou força por ter um perfil mais técnico e ampla experiência em crises.

Carney foi presidente do BC canadense durante a crise de 2008 e, depois, presidiu o BC do Reino Unido na época do Brexit. A saída da União Europeia trouxe turbulências para a economia do Reino Unido, que passou a ser menos atrelada ao bloco europeu.

O Canadá é uma ex-colônia britânica e mantém laços políticos com o país. O rei Charles 3º é o chefe de Estado oficial do Canadá, embora, na prática, não interfira nos rumos do país.

1 /5 Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e o primeiro-ministro do Canadá, (Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau)

2 /5 O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, que acusou a Índia publicamente de participação em um assassinato (Primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau)

3 /5 Donald Trump e Justin Trudeau (Donald Trump e Justin Trudeau)

4 /5 Justin Trudeau, premiê do Canadá, ao anunciar que deixará o cargo (Justin Trudeau, premiê do Canadá, ao anunciar que deixará o cargo)

5/5 Justin Trudeau, premiê do Canadá, ao anunciar que deixará o cargo (Justin Trudeau, premiê do Canadá, ao anunciar que deixará o cargo)

Quem é Mark Carney?

O novo premiê canadense nasceu em 16 de março de 1965, em Fort Smith, no Canadá. Ele se formou em economia em Harvard, nos EUA, e depois fez pós-graduação em Oxford, no Reino Unido.

Ele trabalhou por 13 anos no banco Goldman Sachs e chegou ao cargo de diretor de investimentos. Em seguida, em 2003, entrou para o Banco do Canadá (BC do país) e, em 2008, virou presidente da instituição, cargo em que ficaria por cinco anos.

Em 2013, ele foi nomeado chefe do Banco da Inglaterra. Foi o primeiro não-britânico a assumir o posto desde a criação da entidade, em 1694. Após liderar o BC inglês durante a crise do Brexit, ele saiu em março de 2020, no início da pandemia. Em seguida, ele trabalhou na Brookfield Asset Management, uma multinacional canadense. Esta é a primeira vez que ele disputou um cargo eletivo.