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Trump afirma que EUA atacarão bunker nuclear iraniano 'muito em breve'

Declaração ocorre em meio à retomada dos ataques entre EUA e Irã e à ruptura do cessar-fogo firmado em junho

US President Donald Trump gestures as he meets with NATO Secretary General on the sidelines of the NATO summit in Ankara, on July 8, 2026. The summit comes at a fraught time for the 77-year-old transatlantic alliance, with the US President demanding members make good on a pledge to ramp up defence spending as Washington takes a step back from Europe. (Photo by Filip SINGER / POOL / AFP)

US President Donald Trump gestures as he meets with NATO Secretary General on the sidelines of the NATO summit in Ankara, on July 8, 2026. The summit comes at a fraught time for the 77-year-old transatlantic alliance, with the US President demanding members make good on a pledge to ramp up defence spending as Washington takes a step back from Europe. (Photo by Filip SINGER / POOL / AFP)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de julho de 2026 às 20h44.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que o país deve atacar “muito em breve” a montanha Pickaxe, no Irã, onde estaria localizada uma instalação nuclear subterrânea próxima à cidade de Natanz, no centro do território iraniano.

“Provavelmente atacaremos essa área muito em breve. E não há nada que eles possam fazer a respeito. Normalmente, eu não diria isso. Se acreditasse que eles pudessem fazer algo, jamais diria isso. Mas atacaremos essa área muito em breve, e com muita força”, declarou Trump durante uma reunião na Casa Branca com o presidente do Líbano, Joseph Aoun.

A declaração ocorreu após Trump ser questionado sobre a possibilidade de o governo iraniano ter transferido centrífugas nucleares, equipamentos usados no processo de enriquecimento de urânio, para a instalação subterrânea. O presidente afirmou não ter conhecimento sobre uma eventual transferência, mas disse que a questão não teria importância porque, segundo ele, o Irã “não possui o material” necessário para enriquecer urânio.

Segundo a CNN, emissora de televisão dos Estados Unidos, Israel avalia que o Irã transferiu centrífugas avançadas e parte de suas reservas de urânio altamente enriquecido para a montanha Pickaxe após os ataques realizados por Estados Unidos e Israel, em 2025, contra instalações nucleares iranianas.

Conflito entre EUA e Irã rompe cessar-fogo

Estados Unidos e Irã estão há duas semanas envolvidos em ataques recíprocos no Oriente Médio, após a ruptura do cessar-fogo assinado em 18 de junho para abrir caminho às negociações sobre o programa nuclear iraniano.

O programa nuclear do Irã está no centro das negociações entre Teerã e Washington por causa do nível de enriquecimento de urânio e das atividades realizadas em instalações nucleares do país. As centrífugas são usadas para separar isótopos de urânio e elevar a concentração do material, etapa necessária tanto para determinados usos civis quanto, em níveis mais altos de enriquecimento, para aplicações militares.

A eventual presença de centrífugas e estoques de urânio enriquecido na instalação subterrânea citada por Trump, no entanto, foi atribuída pela CNN à avaliação de Israel e não confirmada pelo presidente americano em sua declaração.

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