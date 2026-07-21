Trump afirma que EUA atacarão bunker nuclear iraniano 'muito em breve'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que o país deve atacar “muito em breve” a montanha Pickaxe, no Irã, onde estaria localizada uma instalação nuclear subterrânea próxima à cidade de Natanz, no centro do território iraniano.

“Provavelmente atacaremos essa área muito em breve. E não há nada que eles possam fazer a respeito. Normalmente, eu não diria isso. Se acreditasse que eles pudessem fazer algo, jamais diria isso. Mas atacaremos essa área muito em breve, e com muita força”, declarou Trump durante uma reunião na Casa Branca com o presidente do Líbano, Joseph Aoun.

A declaração ocorreu após Trump ser questionado sobre a possibilidade de o governo iraniano ter transferido centrífugas nucleares, equipamentos usados no processo de enriquecimento de urânio, para a instalação subterrânea. O presidente afirmou não ter conhecimento sobre uma eventual transferência, mas disse que a questão não teria importância porque, segundo ele, o Irã “não possui o material” necessário para enriquecer urânio.

Segundo a CNN, emissora de televisão dos Estados Unidos, Israel avalia que o Irã transferiu centrífugas avançadas e parte de suas reservas de urânio altamente enriquecido para a montanha Pickaxe após os ataques realizados por Estados Unidos e Israel, em 2025, contra instalações nucleares iranianas.

Conflito entre EUA e Irã rompe cessar-fogo

Estados Unidos e Irã estão há duas semanas envolvidos em ataques recíprocos no Oriente Médio, após a ruptura do cessar-fogo assinado em 18 de junho para abrir caminho às negociações sobre o programa nuclear iraniano. estão há duas semanas envolvidos em ataques recíprocos no Oriente Médio, após a ruptura do cessar-fogo assinado em 18 de junho para abrir caminho às negociações sobre o programa nuclear iraniano.

O programa nuclear do Irã está no centro das negociações entre Teerã e Washington por causa do nível de enriquecimento de urânio e das atividades realizadas em instalações nucleares do país. As centrífugas são usadas para separar isótopos de urânio e elevar a concentração do material, etapa necessária tanto para determinados usos civis quanto, em níveis mais altos de enriquecimento, para aplicações militares.

A eventual presença de centrífugas e estoques de urânio enriquecido na instalação subterrânea citada por Trump, no entanto, foi atribuída pela CNN à avaliação de Israel e não confirmada pelo presidente americano em sua declaração.