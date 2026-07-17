EUA enviam aeronaves de reabastecimento a Israel antes de possível ataque ao Irã

Os Estados Unidos informaram Israel sobre o envio de dezenas de aeronaves de reabastecimento adicionais ao país, enquanto o presidente Donald Trump analisa a possibilidade de ampliar a ofensiva militar contra o Irã.

Segundo autoridades dos dois países ouvidas pelo site Axios, Trump avalia ordenar uma nova rodada de ataques em larga escala nos próximos dias. A iniciativa ocorre após seis noites consecutivas de bombardeios americanos contra alvos iranianos, em um cenário de escalada das tensões depois do fracasso do memorando de entendimento (MOU) firmado no mês anterior.

Atualmente, 33 aviões-tanque dos Estados Unidos estão posicionados no Aeroporto Ben Gurion. A concentração dessas aeronaves tem limitado a operação de voos comerciais no terminal. Em resposta, a ministra dos Transportes de Israel, Miri Regev, anunciou nesta semana que o número de aviões militares no aeroporto será reduzido para 20 durante o período de maior movimento do verão.

Segundo o Axios, Regev poderá recorrer à situação, em outubro, para tentar restringir voos fretados que transportem israelenses de volta ao país para participar das próximas eleições.

Apesar da intenção do governo israelense de transferir as aeronaves militares americanas para bases aéreas do país, relatos indicam que o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) prefere utilizar a infraestrutura e o acesso oferecidos pelo Aeroporto Ben Gurion.

Washington apenas comunicou Jerusalém sobre a chegada dos novos aviões-tanque, o que indicaria que a decisão não depende da aprovação israelense. Em outro trecho da reportagem, porém, o veículo afirma que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu terá a decisão final sobre a autorização.

Já o site israelense Ynet, em uma reportagem sem identificação de fontes, afirma que as aeronaves adicionais não devem operar no Aeroporto Ben Gurion. De acordo com a publicação, a previsão é de que entre cinco e oito aviões cheguem diariamente a Israel.