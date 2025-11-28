Mundo

Trinidad e Tobago confirma radar dos EUA próximo à Venezuela

A primeira-ministra confirmou que o Exército americano está instalando um novo radar no país, próximo à costa da Venezuela

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 15h01.

A primeira-ministra de Trinidad e Tobago, Kamla Persad-Bissessar, confirmou nesta sexta-feira, 28, que o Exército dos Estados Unidos está instalando um novo radar na ilha de Tobago, próximo à costa da Venezuela.

A informação foi publicada pela imprensa local e ocorre em um momento de aumento das tensões entre Washington e Caracas.

Segundo Persad-Bissessar, o equipamento tem o objetivo de ampliar o monitoramento de atividades dentro e fora do território trinitário.

Ela afirmou que tropas americanas seguem no país, colaborando na modernização do aeroporto e na vigilância na ilha — apesar de ter dito na quarta-feira que os fuzileiros navais já haviam deixado o país.

Combate ao narcotráfico

A premiê destacou que a instalação reforça o combate ao narcotráfico na região. “A instalação nos ajudará a melhorar nossa vigilância contra narcotraficantes em nossas águas”, afirmou, em linha com o discurso recente de Washington durante a crise com a Venezuela.

A confirmação veio após moradores relatarem a presença de fuzileiros navais dos EUA em um hotel de Tobago e após plataformas de rastreamento registrarem o pouso de aeronaves militares no Aeroporto Internacional ANR Robinson.

Cerca de 350 integrantes da 22ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais dos EUA realizaram exercícios conjuntos com a Força de Defesa de Trinidad e Tobago entre 16 e 21 de novembro.

Na última terça-feira, Persad-Bissessar também se reuniu com o chefe do Estado-Maior dos EUA, Dan Caine, para discutir desafios de segurança regional e a atuação de organizações criminosas transnacionais.

A premiê reforçou que os Estados Unidos não pediram para usar o país como “base para nenhuma guerra contra a Venezuela”.

A declaração ocorre um dia após o presidente americano, Donald Trump, afirmar que suas Forças Armadas começarão “muito em breve” operações terrestres contra supostos narcotraficantes venezuelanos.

*Com informações da EFE

