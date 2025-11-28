Mundo

Trump diz que vai ampliar combate a traficantes venezuelanos por terra

Washington intensifica ações antidrogas contra redes venezuelanas, após ofensiva marítima que já deixou 83 mortos

Da redação, com agências
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 08h36.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quinta-feira, 27, que os esforços do país contra traficantes de drogas venezuelanos passarão a ocorrer também “por terra” e devem começar “muito em breve”.

A declaração, feita durante uma videochamada de Ação de Graças com tropas americanas a partir de Mar-a-Lago, na Flórida, eleva o nível de tensão com o governo de Nicolás Maduro.

Trump disse que os EUA “quase pararam” o narcotráfico e que “cerca de 85% do trânsito por via marítima foi interrompido”.

Segundo ele, o próximo passo será ampliar o combate para operações terrestres. “E vamos começar a pará-los por terra também. Por terra é mais fácil, mas isso vai começar muito em breve”, afirmou.

A relação de Washington com Caracas

A ofensiva americana ocorre em meio à acusação de Washington de que Maduro lideraria o suposto Cartel de los Soles, classificado como grupo terrorista na última segunda-feira. Caracas classificou essa designação como uma “mentira ridícula”.

Desde setembro, forças americanas atacaram mais de 20 embarcações supostamente dedicadas ao tráfico de drogas no Caribe e no Pacífico, resultando em pelo menos 83 mortos.

Os EUA também enviaram ao Caribe o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald R. Ford, acompanhado por navios de guerra e aviões de combate — um destacamento que Washington afirma ser direcionado a operações antidrogas.

Maduro, porém, acusa os Estados Unidos de utilizar as manobras militares como pretexto para derrubá-lo e se apoderar das reservas de petróleo venezuelanas. A Venezuela também denuncia os ataques como “execuções extrajudiciais”.

Washington não divulgou evidências que comprovem que os alvos dos bombardeios eram narcotraficantes. Além disso, segundo a AFP, Trump autorizou ações clandestinas da CIA na Venezuela e afirmou que, “em algum momento”, falará com Maduro.

*Com informações da AFP

