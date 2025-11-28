Trump diz que vai cancelar 92% das ordens assinadas por Biden

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 28, que vai cancelar todas as ordens executivas e outras disposições assinadas por seu sucessor, Joe Biden, com o uso do "autopen", uma ferramenta que permite reproduzir assinaturas de forma automática.

Em uma publicação na rede social Truth Social, Trump argumentou que, ao utilizar o autopen, as ordens assinadas por Biden seriam inválidas, e destacou que o ex-presidente teria usado o equipamento em 92% das suas assinaturas.

"Qualquer documento assinado pelo Joe Biden com a caneta automática, o que representa aproximadamente 92% deles, é por meio deste documento anulado e não terá mais validade ou efeito. O uso da caneta automática é proibido sem a aprovação específica do Presidente dos Estados Unidos. Os lunáticos da esquerda radical que cercam Biden ao redor da bela Mesa Resolute no Salão Oval lhe roubaram a Presidência. Por meio deste documento, cancelo todas as Ordens Executivas e qualquer outro documento que não tenha sido assinado diretamente pelo Joe Biden corrupto, pois as pessoas que operaram a caneta automática agiram ilegalmente. Joe Biden não esteve envolvido no processo da caneta automática e, se ele disser que esteve, será processado por perjúrio. Agradeço a atenção dispensada a este assunto!"

O autopen é um dispositivo usado para replicar assinaturas autênticas, sendo utilizado por presidentes dos Estados Unidos há várias décadas. No entanto, Trump levantou questões sobre a validade de algumas ações de Biden, especialmente perdões, alegando que essas decisões podem ter sido tomadas por assistentes do presidente, sem o seu conhecimento direto. Em resposta, o governo republicano iniciou uma investigação para apurar o caso.

