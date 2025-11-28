Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump diz que vai cancelar 92% das ordens assinadas por Biden

Em uma publicação no Truth Social, o presidente americano afirmou que as ordens assinadas por Biden são consideradas inválidas

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 17h01.

Última atualização em 28 de novembro de 2025 às 17h07.

Tudo sobreEstados Unidos (EUA)
Saiba mais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 28, que vai cancelar todas as ordens executivas e outras disposições assinadas por seu sucessor, Joe Biden, com o uso do "autopen", uma ferramenta que permite reproduzir assinaturas de forma automática.

Em uma publicação na rede social Truth Social, Trump argumentou que, ao utilizar o autopen, as ordens assinadas por Biden seriam inválidas, e destacou que o ex-presidente teria usado o equipamento em 92% das suas assinaturas.

"Qualquer documento assinado pelo Joe Biden com a caneta automática, o que representa aproximadamente 92% deles, é por meio deste documento anulado e não terá mais validade ou efeito. O uso da caneta automática é proibido sem a aprovação específica do Presidente dos Estados Unidos. Os lunáticos da esquerda radical que cercam Biden ao redor da bela Mesa Resolute no Salão Oval lhe roubaram a Presidência. Por meio deste documento, cancelo todas as Ordens Executivas e qualquer outro documento que não tenha sido assinado diretamente pelo Joe Biden corrupto, pois as pessoas que operaram a caneta automática agiram ilegalmente. Joe Biden não esteve envolvido no processo da caneta automática e, se ele disser que esteve, será processado por perjúrio. Agradeço a atenção dispensada a este assunto!"

O autopen é um dispositivo usado para replicar assinaturas autênticas, sendo utilizado por presidentes dos Estados Unidos há várias décadas. No entanto, Trump levantou questões sobre a validade de algumas ações de Biden, especialmente perdões, alegando que essas decisões podem ter sido tomadas por assistentes do presidente, sem o seu conhecimento direto. Em resposta, o governo republicano iniciou uma investigação para apurar o caso.

*Mais informações em instantes.

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)Donald TrumpJoe Biden

Mais de Mundo

Acordo UE-Mercosul: votação dos países europeus ocorrerá entre 16 e 19 de dezembro

Trinidad e Tobago confirma radar dos EUA próximo à Venezuela

Putin aceita que Budapeste sedie conversas de paz para a Ucrânia

Tribunal Superior de Tóquio decide pela 1ª vez contra casamento LGBT

Mais na Exame

Mercados

Airbus determina recall de aviões A320 após incidente com o controle de voo

Apresentado por SENIOR SISTEMAS

Sua empresa está pronta para a reforma tributária? Não dá mais para dizer “não sei”

Future of Money

Pix tem mesmos benefícios de moedas digitais de bancos centrais, diz BIS

Esporte

Flamengo e Palmeiras: veja o retrospecto dos times em finais de Libertadores