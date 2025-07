Três pessoas morrem após descarrilhamento de trem de passageiros na Alemanha

Três pessoas morreram e outras ficaram feridas após o descarrilhamento de um trem no sudoeste da Alemanha neste domingo, 27. Segundo a polícia, 100 passageiros estavam a bordo.

Dois vagões do trem saíram dos trilhos entre as cidades de Riedlingen e Munderkingen. Segundo o relato de moradores da região, uma tempestade atingiu o local do acidente, que aconteceu às 18h10 no horário local.

Forças de resgate atuam no local onde trem de passageiros descarrilhou no interior da Alemanha neste domingo, 27

Acidente na Alemanha deixa 3 mortos

O trem fazia uma rota de cerca de 90 quilômetros entre Sigmaringen e Ulm, segundo um porta-voz da polícia. O ministro do interior da Alemanha teria se deslocado para o local, e a Cruz Vermelha enviou tropas para ajudar os feridos.

A causa do acidente ainda está sendo investigada.

A operadora ferroviária Deutsche Bahn afirmou que havia "muitos feridos envolvidos" e que suas orações estavam com as famílias das vítimas.