Como é o processo para obter carteira de motorista pelo mundo?

O anúncio feito na terça-feira pelo ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), sobre o possível fim da obrigatoriedade de cursar autoescolas para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) provocou reação de entidades do setor, que alegam não terem sido ouvidas, e dividiu especialistas.

Segundo Renan, o objetivo da medida, em análise pelo governo federal, seria reduzir os custos e exigências para receber autorização para dirigir — processo que têm regras distintas mundo afora.

É preciso ter uma carteira provisória enquanto se aprende a dirigir, que pode ser solicitada a partir dos 15 anos e 9 meses. O motorista precisa ser supervisionado por um instrutor ou por outra pessoa, como familiares ou amigos, que cumpra as regras previstas, com multas severas em caso de descumprimento. Depois, há um teste teórico e outro de direção.

É permitido optar por aprender a dirigir em uma autoescola ou de forma autônoma, inclusive com familiares, desde que tenham ao menos 24 anos e uma carteira de motorista válida por cinco anos. No entanto, tanto instrutor quanto aluno devem passar por um curso de segurança no trânsito, de cerca de 3 horas. Posteriormente, vêm um teste teórico e outro de direção.

Dependendo do estado, é possível fazer todo o procedimento no mesmo dia. De modo geral, o primeiro teste é teórico e realizado no departamento de trânsito local, com um segundo de visão. Por fim, o cidadão realiza uma prova de direção, feita no automóvel do próprio candidato.