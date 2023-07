Número total de navios na eclusa das Três Gargantas, na China, ultrapassa 1 milhão

A eclusa da linha norte das Três Gargantas, na China, atingiu um total de 1 milhão de embarcações, com um volume total de carga de 1,936 bilhão de toneladas. O eclusamento das três gargantas foi aberto à navegação para navios sociais em junho de 2003.

O número diário de operações da eclusa das Três Gargantas aumentou dos iniciais 23,13 para os atuais 31, com uma taxa média anual de navegação de 93,95%, superior ao indicador de projeto de 84,13%, equivalente a quase 900 horas adicionais de operação a cada ano.

Para tornar a navegação mais suave e ordenada, a Administração de Navegação das Três Gargantas do Rio Yangtze implementou inovações de acordo com os princípios de “gestão da fonte, controle total, despacho a longo prazo, liberação ordenada, divulgação de informações e supervisão de acordo com a lei”.

Após vários anos de prática, uma série de normas como “Regulamento de Operação e Manutenção da Eclusa das Três Gargantas” e “Procedimentos de Inspeção e Reparação da Eclusa das Três Gargantas” foram emitidas em sucessão, tornando-se a base para a boa utilização e gestão dos principais equipamentos do país.