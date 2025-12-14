Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Tiroteiro na Austrália: cidadão desarma atirador durante ataque; veja vídeo

Tiroteiro em Bondi Beach: homem desarma agressor enquanto tiros continuam; autoridades confirmam ataque terrorista.

A polícia australiana informou que duas pessoas estavam sob custódia após relatos de múltiplos disparos de arma de fogo em 14 de dezembro na famosa praia de Bondi, em Sydney, e pediu que a população procurasse abrigo. ((Saeed KHAN / AFP via Getty Images))

A polícia australiana informou que duas pessoas estavam sob custódia após relatos de múltiplos disparos de arma de fogo em 14 de dezembro na famosa praia de Bondi, em Sydney, e pediu que a população procurasse abrigo. ((Saeed KHAN / AFP via Getty Images))

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 10h34.

Um tiroteio na Austrália, ocorrido na praia de Bondi, em Sydney, deixou ao menos 12 mortos e mais de 10 feridos neste domingo e foi oficialmente classificado pela polícia como ataque terrorista. Vídeos gravados por testemunhas mostram o momento em que um civil consegue imobilizar e desarmar um dos atiradores durante o ataque.

As imagens, que circulam nas redes sociais, registram um homem vestindo camisa azul-clara e calça preta se aproximando por trás de um dos suspeitos, que disparava uma arma de fogo próximo a veículos estacionados. Logo após um tiro, o civil avança, entra em luta corporal com o atirador e consegue retirar a arma de suas mãos após alguns segundos de confronto.

Nas redes sociais, internautas parabenizaram a coragem do homem.

Durante a ação, gritos de pânico são ouvidos, enquanto novos disparos ecoam ao fundo. De acordo com a polícia de Nova Gales do Sul, esses tiros partiram de um segundo atirador, que estava posicionado em uma ponte próxima à praia de Bondi. Outro vídeo, gravado de um ângulo diferente, mostra um segundo civil tentando ajudar e forçando o suspeito desarmado a se afastar.

Após dominar o agressor, o homem aponta a arma em sua direção, mantém distância de segurança e, em seguida, deposita o armamento no chão, sinalizando que o suspeito estava neutralizado. O atirador desarmado recua e permanece sob observação até a chegada das autoridades.

A polícia confirmou que um dos atiradores foi baleado e morreu no local, enquanto o outro foi preso. Segundo as autoridades, o ataque deixou 12 mortos e pelo menos 11 feridos, incluindo dois policiais.

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, afirmou que o tiroteio teve motivação terrorista e atingiu a comunidade judaica no primeiro dia do feriado de Hanucá. “Não há lugar para ódio, violência ou terrorismo na Austrália”, declarou. O premiê também elogiou os civis que agiram para tentar conter os atiradores, classificando-os como heróis.

O tiroteio na Austrália, na praia de Bondi, é considerado um dos episódios de violência armada mais graves do país nos últimos anos e reacende o debate sobre segurança pública, extremismo e prevenção a ataques em locais turísticos e de grande circulação.

Acompanhe tudo sobre:AustráliaTiroteios

Mais de Mundo

Ataque terrorista em festival judaico deixa 12 mortos na Austrália

Urnas abertas: Chile elege novo presidente neste domingo, 14

Quem é José Antonio Kast, favorito para ser presidente do Chile

Eleição no Chile: imigração e segurança são temas centrais da disputa

Mais na Exame

Mundo

Ataque terrorista em festival judaico deixa 12 mortos na Austrália

ESG

O gargalo do financiamento climático não é dinheiro, é confiança

Future of Money

Empresas investem US$ 15 mi para criar modelos de IA nativos em cripto

Ciência

3I/ATLAS: conheça o cometa que 'choca' cientistas e emite raios-X