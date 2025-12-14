Tiroteiro na Austrália: cidadão desarma atirador durante ataque; veja vídeo

Um tiroteio na Austrália, ocorrido na praia de Bondi, em Sydney, deixou ao menos 12 mortos e mais de 10 feridos neste domingo e foi oficialmente classificado pela polícia como ataque terrorista. Vídeos gravados por testemunhas mostram o momento em que um civil consegue imobilizar e desarmar um dos atiradores durante o ataque.

As imagens, que circulam nas redes sociais, registram um homem vestindo camisa azul-clara e calça preta se aproximando por trás de um dos suspeitos, que disparava uma arma de fogo próximo a veículos estacionados. Logo após um tiro, o civil avança, entra em luta corporal com o atirador e consegue retirar a arma de suas mãos após alguns segundos de confronto.

Nas redes sociais, internautas parabenizaram a coragem do homem.

Salute to this man who saved 100’s of lives in Bondi Beach, Sydney Australia 🇦🇺! He snatched the gun from terrorist!pic.twitter.com/sZoGN9PbWx — Star Brief (@StarBrief) December 14, 2025

Durante a ação, gritos de pânico são ouvidos, enquanto novos disparos ecoam ao fundo. De acordo com a polícia de Nova Gales do Sul, esses tiros partiram de um segundo atirador, que estava posicionado em uma ponte próxima à praia de Bondi. Outro vídeo, gravado de um ângulo diferente, mostra um segundo civil tentando ajudar e forçando o suspeito desarmado a se afastar.

Após dominar o agressor, o homem aponta a arma em sua direção, mantém distância de segurança e, em seguida, deposita o armamento no chão, sinalizando que o suspeito estava neutralizado. O atirador desarmado recua e permanece sob observação até a chegada das autoridades.

A polícia confirmou que um dos atiradores foi baleado e morreu no local, enquanto o outro foi preso. Segundo as autoridades, o ataque deixou 12 mortos e pelo menos 11 feridos, incluindo dois policiais.

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, afirmou que o tiroteio teve motivação terrorista e atingiu a comunidade judaica no primeiro dia do feriado de Hanucá. “Não há lugar para ódio, violência ou terrorismo na Austrália”, declarou. O premiê também elogiou os civis que agiram para tentar conter os atiradores, classificando-os como heróis.

O tiroteio na Austrália, na praia de Bondi, é considerado um dos episódios de violência armada mais graves do país nos últimos anos e reacende o debate sobre segurança pública, extremismo e prevenção a ataques em locais turísticos e de grande circulação.