Testamento do Papa: Francisco pediu sepulcro e lápide simples; leia na íntegra

O papa Francisco expressou em testamento sua última vontade: ser enterrado de forma simples, sem decorações, na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, um dos locais que mais frequentou em seus mais de dez anos de pontificado.

“Sentindo que se aproxima o crepúsculo da minha vida terrena e com viva esperança na Vida Eterna, desejo expressar minha vontade testamentária apenas no que diz respeito ao local da minha sepultura”, escreveu o pontífice.

Francisco pediu para que seus restos mortais fiquem entre a Capela Paulina — onde está o ícone da Salus Populi Romani, ao qual o papa costumava rezar antes e depois de cada viagem apostólica — e a Capela Sforza. Ele orientou que a tumba seja no solo, sem adornos, com uma única inscrição: Franciscus.

Simplicidade, devoção e paz

“Minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal sempre confiei à Mãe de Nosso Senhor, Maria Santíssima”, escreveu. O papa argentino costumava visitar a basílica mariana antes e depois de compromissos internacionais, para agradecer e depositar suas intenções aos pés da imagem da Virgem.

No testamento, Francisco também afirmou que todas as despesas com sua sepultura foram previstas por meio de doações, e delegou a Dom Rolandas Makrickas, comissário extraordinário do Capítulo Liberiano, a responsabilidade de conduzir os trâmites.

Em tom espiritual, o papa encerrou o documento agradecendo a quem o amou e prometeu rezar por ele após sua morte. “O sofrimento que se fez presente na última parte da minha vida ofereci ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos”, escreveu.

Testamento na íntegra

Leia o testamento do Papa Francisco na íntegra:

"Em nome da Santíssima Trindade. Amém.

Sentindo que se aproxima o crepúsculo da minha vida terrena e com viva esperança na Vida Eterna, desejo expressar minha vontade testamentária apenas no que diz respeito ao local da minha sepultura.

Minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal sempre confiei à Mãe de Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que meus restos mortais descansem, à espera do dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior.

Desejo que minha última viagem terrena se conclua justamente neste antiquíssimo santuário mariano, onde me dirigia para rezar no início e ao final de cada Viagem Apostólica, a fim de confiar com fé minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-Lhe pelo cuidado dócil e materno.

Peço que minha tumba seja preparada no nicho da nave lateral, entre a Capela Paulina (Capela da Salus Populi Romani) e a Capela Sforza da referida Basílica Papal, conforme indicado no anexo incluído.

O túmulo deve ser no solo; simples, sem ornamentos especiais, com a única inscrição: Franciscus.

As despesas para a preparação da minha sepultura serão cobertas com a quantia de um benfeitor, que determinei ser transferida à Basílica Papal de Santa Maria Maior e sobre a qual providenciei instruções apropriadas a Dom Rolandas Makrickas, Comissário Extraordinário do Capítulo Liberiano.

Que o Senhor conceda a devida recompensa àqueles que me quiseram bem e continuarão a rezar por mim. O sofrimento que se fez presente na última parte da minha vida ofereci ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos."