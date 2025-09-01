Terremoto no Afeganistão: veja vídeos do tremor que atingiu o país nesta segunda-feira, 1º

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a terra começa a tremer durante o terremoto que atingiu o leste do Afeganistão. O abalo de magnitude 6,0 deixou mais de 800 mortos e ao menos 2.800 feridos, segundo autoridades à agência de notícias internacionais Reuters. As buscas por sobreviventes continuam nesta segunda-feira, 1º.

O terremoto ocorreu pouco antes da meia-noite de domingo, 31, sacudindo cidades como Cabul e sendo sentido até Islamabad, capital do Paquistão. As províncias mais afetadas foram Nangarhar e Kunar, regiões montanhosas próximas à fronteira com o Paquistão.

Moradores relataram que prédios balançaram por vários segundos e que muitas casas desabaram com famílias ainda dormindo.

Resgate enfrenta dificuldades no acesso às áreas atingidas

Equipes de resgate foram enviadas a diversos distritos, mas o difícil acesso às áreas afetadas tem dificultado as operações. O Talibã informou que helicópteros estão sendo usados para transportar os feridos ao Aeroporto de Nangarhar, de onde são levados de ambulância para hospitais regionais.

Prayers for Afghanistan after a major earthquake hits Kunar. pic.twitter.com/cbdteIJBHZ — Mansoor Ahmed Qureshi (@MansurQr) September 1, 2025

O governo declarou que todas as autoridades civis e militares estão mobilizadas na resposta à tragédia.

O Afeganistão tem um histórico trágico de terremotos letais. Em outubro de 2023, um tremor de magnitude 6,3 matou mais de 2.000 pessoas na província de Herat, no oeste do país.

*Com informações do O Globo