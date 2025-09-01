Terremoto no Afeganistão: veja vídeos do tremor que atingiu o país nesta segunda-feira, 1º

Terremoto no Afeganistão: tremor de magnitude 6,0 deixou centenas de mortos e milhares de feridos no leste do país. (WAKIL KOHSAR/AFP)
Redação Exame
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 08h01.
Última atualização em 1 de setembro de 2025 às 08h04.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a terra começa a tremer durante o terremoto que atingiu o leste do Afeganistão. O abalo de magnitude 6,0 deixou mais de 800 mortos e ao menos 2.800 feridos, segundo autoridades à agência de notícias internacionais Reuters. As buscas por sobreviventes continuam nesta segunda-feira, 1º.
O terremoto ocorreu pouco antes da meia-noite de domingo, 31, sacudindo cidades como Cabul e sendo sentido até Islamabad, capital do Paquistão. As províncias mais afetadas foram Nangarhar e Kunar, regiões montanhosas próximas à fronteira com o Paquistão.
अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से कोनर में आए भीषण भूकंप से 600 लोगों की मौत हो गई है और 1,500 लोग घायल हुए हैं।
हर पल मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है।
#Afghanistan #earthquake pic.twitter.com/KZuIcoSIwa
— Naval Kant Sinha | नवल कान्त सिन्हा (@navalkant) September 1, 2025
Moradores relataram que prédios balançaram por vários segundos e que muitas casas desabaram com famílias ainda dormindo.
Equipes de resgate foram enviadas a diversos distritos, mas o difícil acesso às áreas afetadas tem dificultado as operações. O Talibã informou que helicópteros estão sendo usados para transportar os feridos ao Aeroporto de Nangarhar, de onde são levados de ambulância para hospitais regionais.
Prayers for Afghanistan after a major earthquake hits Kunar. pic.twitter.com/cbdteIJBHZ
— Mansoor Ahmed Qureshi (@MansurQr) September 1, 2025
O governo declarou que todas as autoridades civis e militares estão mobilizadas na resposta à tragédia.
O Afeganistão tem um histórico trágico de terremotos letais. Em outubro de 2023, um tremor de magnitude 6,3 matou mais de 2.000 pessoas na província de Herat, no oeste do país.
*Com informações do O Globo