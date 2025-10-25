Terremoto: ilha no Japão é atingida por tremor de 5,8 de magnitude

Um terremoto de magnitude 5,8, na escala japonesa de 7, atingiu a ilha de Hokkaido, no norte do Japão durante a madrugada deste sábado, 25. O tremor ocorreu por volta da 1h40 (horário local).

As autoridades locais do arquipélago, no entanto, não emitiram alerta de tsunami. Até o momento, não há notícia de danos ou feridos.

O epicentro foi a sudeste da península de Nemuro a uma profundidade de 40 quilômetros, segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

O Japão está situado no chamado "anel de fogo", uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo, sofrendo tremores com frequência. Por conta disso, o país possui infraestruturas especialmente projetadas para resistir a tremores.