O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, declarou que o Japão está "muito próximo" de liberar a entrada da carne bovina do Brasil. Essa abertura de mercado é vista como um revés para as exportações norte-americanas.

"Está avançando rapidamente. Algo que estava paralisado há mais de 25 anos agora está muito próximo de acontecer, restam apenas alguns detalhes", declarou o ministro à Bloomberg News, na Malásia, nesta segunda-feira.

Fávaro descreveu o mercado japonês como de "alta renda" e "muito lucrativo", mas também "altamente exigente". Uma das condições impostas era que o Brasil obtivesse a certificação de área livre de febre aftosa sem vacinação, o que ocorreu no início deste ano.

O ministro informou que o Brasil está na etapa final do protocolo sanitário e que "assim que ele for concluído, o mercado será aberto", com expectativas de que isso se concretize ainda em 2025.

O Brasil detém o título de maior exportador mundial de carne bovina, enquanto o Japão é um dos principais importadores globais, tradicionalmente suprido por Estados Unidos e Austrália.

O novo acordo significará um aumento na demanda pela carne brasileira, justamente num momento em que as vendas para os EUA sofreram uma queda após a imposição de tarifas de 50% pelo governo de Donald Trump.

Um alerta para os Estados Unidos

A autorização japonesa para a carne brasileira também representaria um risco para as exportações dos EUA, que atualmente enfrentam uma grave escassez de gado. Essa situação elevou os contratos futuros de gado vivo a patamares recordes neste ano, resultando na perda de bilhões de dólares em lucros para os frigoríficos americanos, segundo informações da Bloomberg.

As declarações de Fávaro ocorrem após visitas de inspetores japoneses ao Brasil em 2025 para verificar as condições sanitárias do rebanho. Em março, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se envolveu diretamente nas negociações durante sua viagem ao Japão. Na ocasião, Lula afirmou: "O Brasil está pronto”

Além disso, as negociações entre Brasil e Japão foram conduzidas pela administração japonesa anterior. Com a posse de um novo governo em Tóquio, o Brasil precisará restabelecer o diálogo com a nova liderança. Na semana passada, Sanae Takaichi foi eleita primeira-ministra do Japão, tornando-se a primeira mulher a assumir o comando do país na era moderna.

Desde o início do terceiro mandato de Lula, em 2023, o Ministério da Agricultura contabiliza a abertura de 466 novos mercados para produtos brasileiros. Em coletiva de imprensa em Kuala Lumpur nesta segunda-feira, Lula manifestou a expectativa de que esse número alcance 500 até o final de seu mandato, em dezembro de 2026.