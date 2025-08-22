Mundo

Terremoto de magnitude 7,5 atinge Chile e Antártida

Autoridades pedem que população evite áreas litorâneas e bases afetadas

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 09h56.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registrou na noite de quinta-feira um terremoto de 7,5 graus de magnitude na Passagem de Drake, em águas entre a Antártida e o Cabo Horn, no extremo sul do Chile.

As informações preliminares indicam que o sismo ocorreu às 22h16 (horário local, 23h16 de Brasília), a uma profundidade de 10,8 quilômetros.

O Centro Sismológico Nacional da Universidade do Chile também emitiu um alerta em sua conta na rede social X para o mesmo tremor, com epicentro localizado 258 quilômetros a noroeste da Base Frei, na Antártida chilena. No entanto, a magnitude registrada pela entidade foi de 7,6 na escala Richter.

Posteriormente, o USGS detectou duas réplicas do terremoto inicial, uma de 5,1 graus de magnitude e outra de 5 graus.

Alerta de tsunami e precauções

O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha (SHOA) do Chile emitiu um alerta de tsunami menor para a costa da Antártida chilena e colocou o território em estado de "precaução", com ondas que poderiam atingir as bases Prat e O'Higgins.

O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred) determinou que a população evite "praias, margens rochosas, pântanos, estuários, foz de rios, calçadões litorâneos, marinas, orlas de veículos, enseadas, portos e docas no Território Nacional da Antártida".

