Chile retoma importação de aves do Brasil após suspender compra da Argentina devido à gripe aviária

O Chile suspendeu as importações de aves da Argentina nesta segunda-feira, após detectar um surto de gripe aviária no país, e retomou as importações do Brasil, seu principal fornecedor, que vem sendo afetado pela mesma causa desde maio, informou o Serviço Agrícola e Pecuário (SAG). O mercado chileno é liderado pelo Brasil, com 57% dos embarques anuais, segundo dados oficiais.

Agora suspensa, a Argentina é o terceiro maior fornecedor de carne de aves do Chile, respondendo por 8% do total.

As importações da Argentina foram suspensas após "a detecção de um surto de gripe aviária de alta patogenicidade em uma granja avícola comercial localizada em Los Toldos, província de Buenos Aires", explicou o SAG em um comunicado.

Após tomar medida semelhante contra o Brasil em 16 de maio, o SAG suspendeu a proibição de entrada desse tipo de produto do país na segunda-feira. Após a publicação do "Reconhecimento do Brasil como país livre de influenza aviária de alta patogenicidade" no Diário Oficial do Chile, a agência declarou que "a importação de produtos avícolas foi retomada".

"Esta é uma boa notícia. A boa comunicação com instituições congêneres no Brasil permitiu a reabertura de um mercado particularmente significativo para o consumo de produtos avícolas no país", disse a Ministra da Agricultura, Ignacia Fernández, citada no comunicado.